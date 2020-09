Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie le lundi 31 août

L’Afrique comptait ce lundi 31 août plus de 1,2 million de cas de coronavirus confirmés pour 29 000 morts. Selon le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 sont l’Afrique du Sud avec plus de 625 000 cas dont 14 000 décès, l’Égypte avec plus de 98 000 cas dont près de 5 400 morts, et le Maroc avec plus de 61 000 cas dont un peu plus d’un millier de décès.

Following the progress we have made in the management of #COVID19 and in line with our desire to gradually open the economy and critical sectors, today I announced that tertiary institutions will re-open from September 14th 2020. pic.twitter.com/QxDcHLUUoM

— Babajide Sanwo-Olu (@jidesanwoolu) August 29, 2020