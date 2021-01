Le Mali a enregistré, ce dimanche 03 janvier 2021, 27 nouveaux cas positifs de personnes atteintes de coronavirus, 106 patients guéris et 02 décès. Ce qui porte à 7 253 le nombre total de cas positifs de Covid-19 dans notre pays. Le plus grand nombre de cas (06) a été enregistré en Commune V du district de Bamako.

A ce jour, on dénombre au total, 4 913 patients guéris et 278 morts de Covid-19 au Mali dont 213 dans les services de prises en charge des malades.

Maliweb.net

