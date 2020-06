Covid-19: Le Département de la Santé reçoit 110 motos pour une valeur de près de 500 millions FCFA

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a remis, les clés de 100 motos Royal DTR à la Direction générale de la Santé et à la Direction nationale des services vétérinaires. La cérémonie de donation a eu lieu, ce mercredi 10 juin, dans les locaux de la Direction générale de la Santé.

-Maliweb.net- La remise de motos aux services techniques avait été initiée dans le cadre du programme One Health. A l’époque, il n’y a pas de Covid-19. Le matériel offert aux structures de santé communautaire devait permettre de lutter contre les maladies qui se propagent de l’animal à l’homme. «Ce sont des motos qui arrivent au bon moment, car la Covid-19 étant une anthropozoonose, les motos vont servir à la détection des cas suspects, enfin de prévenir la Covid-19 dans les communautés», a indiqué Dr Ousmane Dembélé, directeur général de la Santé dont le service a reçu 60 engins.

Coordinateur de la phase 3 du projet REDISSE au Mali, Dr Hamadoun Ali Sangho s’est réjoui de cette donation dont la valeur financière est estimée à environ 500 millions FCFA. Le projet Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest « REDISSE », explique le coordinateur un projet sous régional financé par la Banque Mondiale. Il couvre quatre pays: le Bénin, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Lancé en octobre 2016, le projet prendra fin le 14 octobre 2022.

Financée par la Banque mondiale à travers l’Association Internationale de Développement (IDA) à hauteur de 17 milliards de FCFA dont 8,5 milliards de FCFA en don. Le projet REDISSE comprend cinq composantes: la surveillance et l’information sanitaire; le renforcement des capacités des laboratoires ; la préparation et la réponse aux urgences ; la gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace de la maladie et la préparation aux épidémies ; et le renforcement des capacités institutionnelles, la gestion des projets, la coordination et le plaidoyer.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

