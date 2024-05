Le Centre de Santé de Référence (CSREF) de Kalabancoro fait face à une crise majeure en raison de la pénurie de brancards et de chaises roulantes pour le transport des patients. Cette situation compromet sérieusement la capacité du centre à fournir des soins de santé de qualité et affecte le confort et la dignité des patients qui y reçoivent des soins.

Pénurie d’équipements de mobilité

Depuis un certain temps, le CSREF de Kalabancoro souffre d’une insuffisance de brancards et de chaises roulantes, essentiels pour le déplacement des patients à mobilité réduite. Cette pénurie crée des difficultés considérables pour le personnel médical et entraîne des retards dans la prise en charge des patients.

Il y a quelques jours, une malade en état comateux a été conduite au CSREF de Kalabancoro. En raison du manque de brancards et de chaises roulantes, ses parents ont dû l’emmener avec peine dans la salle de consultation. La patiente, installée dans une chaise roulante cassée et soutenue par un accompagnateur, a été examinée dans un état inconfortable. Lorsque le moment est venu de la raccompagner dans le véhicule pour l’hôpital du Mali, la situation est devenue catastrophique.

Interrogé sur la pénurie de moyens de mobilité, un « interne » a répondu en riant qu’ils étaient dans un état de délabrement avancé, pour ne pas dire inutilisables. Cette réponse met en lumière la gravité de la situation et l’urgence d’une intervention.

Conséquences pour les patients

Les conséquences de cette pénurie sont profondément préoccupantes : Retards dans la prise en charge médicale, les patients doivent attendre de longues périodes avant de pouvoir être transportés à l’intérieur de l’établissement, ce qui retarde leur traitement.

Très souvent les patients se déplacent à pied ou avec l’aide du personnel, ce qui est particulièrement difficile pour ceux souffrant de douleurs ou de maladies chroniques.

Face à cette situation critique, il est impératif que les autorités compétentes prennent des mesures immédiates pour remédier à la pénurie de brancards et de chaises roulantes au CSREF de Kalabancoro. Les partenaires techniques et financiers sont également appelés à contribuer à la résolution de ce problème urgent.

En investissant dans des équipements de mobilité appropriés, les autorités peuvent améliorer significativement la qualité des soins et assurer que les patients reçoivent le traitement et le respect qu’ils méritent.

Jean Paul Keita

