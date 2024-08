Après les donations d’équipements effectuées pour renforcer le plateau technique aux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) de Gabriel Touré, de Kati et à l’Institut National de Santé Publique (INSP), l’hôpital du Mali vient d’acquérir un nouveau bâtiment équipé de nouvelle machine IRM de 1,5 tesla, d’un nouveau scanner 64 barrettes, d’une nouvelle machine de radiothérapie, des véhicules et des équipements informatiques.

Ce don de près de six milliards a été financé à concurrence de près de quatre milliards huit cent millions par l’Etat et de cinq cent millions par l’UNICEF.

Ayant reçu ces équipements flambants neufs, le personnel de l’Hôpital du Mali est en fête aujourd’hui. Aussi, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE s’est félicitée de l’acquisition de ces nouveaux équipements, concrétisation de la volonté des plus hautes autorités du Mali de renforcer les plateaux techniques des hôpitaux afin de permettre au personnel de la santé d’exercer dans les meilleures conditions et contribuer à améliorer la qualité des soins et services de santé offerts à la population.

Ce nouveau bâtiment flambant neuf équipé d’un scanner, d’une nouvelle machine IRM et d’un nouvel accélérateur linéaire acquis sur financement de l’Etat, permettra de redémarrer les activités de la radiothérapie attendues avec impatience par les malades atteints du cancer de l’hôpital du Mali. En outre, dix 10 Ambulances médicalisées ont été fournies respectivement aux directions régionales de la santé des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou, à la Coordination de la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique, la Sous-Direction des Etablissements Sanitaires et de la Réglementation, la Sous-direction de la Nutrition et la Cellule de Coordination de la nutrition sur financement de l’Unicef pour une valeur de 500 millions de Fcfa.

Le représentant de l’Unicef par la voix de son représentant, Pierre M’Gom, expliquera que cette dotation vise à renforcer la coordination, la communication, la collecte et l’analyse des données. Elle permettra également de faciliter les déplacements pour les activités de formation et de sensibilisation des communautés, ainsi que le suivi et la gestion des programmes, augmentant ainsi l’efficacité et l’impact des efforts de lutte contre la malnutrition au Mali

Visiblement heureuse de ces joyaux, la directrice de l’hôpital du Mali, Dr Doumbia Sanata Sogoba, a exprimé sa gratitude aux autorités la constance de leur engagement face à la question de Santé. Elle a saisi cet espace pour remercier Mme le Ministre d’avoir fait de l’hôpital du Mali, une référence scientifique. Elle s’est dit convaincue qu’avec l’acquisition de ces équipements de dernière génération, l’hôpital du Mali sera désormais à hauteur de répondre aux sollicitations. Par ailleurs, elle a formulé des doléances, qui selon elle, amèneront sa structure dans le top des tops en matière d’intervention où toutes les pathologies peuvent être traitées sur place.

Le chef de quartier et le maire ont apprécié à leur juste valeur, ces dons qui viennent à point nommé pour renforcer le plateau technique dont l’objectif est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Occasion pour ces deux personnalités de rendre hommage aux Forces Armées Maliennes (FAMa).

Le Ministre de la santé et du Développement Social a rappelé le rôle central de l’Unicef au Mali dans la coordination des efforts nationaux et internationaux pour améliorer la nutrition des enfants, adolescents et femmes. Elle a exhorté les chauffeurs à faire bon usage des nouveaux véhicules tout en insistant sur leur entretien.

Le médecin Colonel a par ailleurs félicité le personnel de l’hôpital du Mali pour son engagement à maintenir cet Hôpital à un niveau de performance élevé et compétitif, avec une amélioration constante de la qualité de la prise en charge des patients.

Elle a opportunément rappelé le niveau et la qualité de la coopération du Mali avec la République Populaire de Chine à travers sa mission médicale présente à l’hôpital du Mali pour former et assister leurs collègues maliens.

Le ministre Assa Badiallo TOURE de remercier les Directeurs Nationaux et Généraux qu’elle nomme affectueusement « ses lieutenants » qui répondent présents à chaque fois qu’elle se déplace.

La remise de clés des équipements a été le temps fort de cette cérémonie.

Lors de la visite des locaux de la radiothérapie, le mode d’utilisation a été bien détaillé à Mme le Ministre et sa délégation.

