Elimination du Sida à l’horizon 2030 : ONUSIDA outille les Médias et les influenceurs

Du 12 au 15 octobre 2021 à Ségou, se tient l’atelier de formation organisé par ONUSIDA à l’intention des journalistes, communicateurs et influenceurs de Bamako et Ségou. Cette rencontre de renforcement des communicateurs vise à contribuer à la vulgarisation de la nouvelle stratégie mondiale 2021-2026 de lutte contre le Sida au Mali.

« Aujourd’hui, plus que jamais, les communicateurs occupent une place prépondérante dans l’information de la population au travers de divers canaux de la presse écrite aux réseaux sociaux en passant par l’audio et l’audio-visuel », a déclaré le secrétaire exécutif régional de la lutte contre le Sida à Ségou, M. Adama Touré lors de l’ouverture des travaux de la présente rencontre qui réunit 22 acteurs des médias, des influenceurs dont les activistes. En effet, l’ONUSIDA a validé à travers son PCB (programme d’action triennal) une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le Sida 2021-2026 qui a été endossée par les Etats membres en juin 2021 lors de la rencontre de haut niveau des Nations Unies sur le VIH et le Sida. L’objectif de cette nouvelle stratégie est de mettre fin aux inégalités empêchant de progresser vers la fin du Sida. Aussi elle englobe de nouveaux objectifs et des actions fondées sur des données probantes pour 2025 afin de mettre chaque pays et chaque communauté sur la bonne voie pour mettre fin au Sida en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030. D’où la pertinence de cette session de renforcement à l’intention des médias et influenceurs pour une meilleure vulgarisation de la stratégie et son appropriation et adaptation au niveau local et national.

Pour sa part, le représentant du Directeur pays de l’ONUSIDA, le Dr Yayé Kanny Diallo, a noté l’importance d’apporter la bonne information sur la problématique du Sida. En effet, on notait en 2020, 37,7 millions de personnes vivant avec le VIH.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

