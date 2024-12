Au Mali, le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré, a procédé, ce lundi, au lancement des activités de la 2e semaine du mois de lutte contre le VIH/Sida au Centre de Santé de Référence (CSRef) de la Commune V du district de Bamako.

La visite du ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré, au Centre de Santé de Référence (CSRef) de la Commune V du district de Bamako s’inscrit dans le cadre de la 2e semaine du mois de lutte contre le VIH/Sida. Une visite mise à profit pour la marraine de la 2e semaine du mois de lutte contre le VIH/Sida de lancer les activités qui marqueront les sept prochains jours.

La visite de la cheffe du département de la Santé et du Développement social a débuté par la montée des couleurs s’en est suivi de la visite de l’unité de consultation prénatale et celle de l’unité de tuberculose. Au cours de sa visite, Assa Badiallo Touré a échangé avec le personnel sanitaire dans la salle de conférence du CSRef. Les échanges ont porté sur les principales réalisations de l’équipe médicale dans le domaine de la lutte contre le VIH/Sida et des difficultés auxquelles le centre de santé fait face.

Devant la presse, la ministre de la Santé et du Développement social, tout en encourageant le personnel, affirme avoir pris bonne note de leurs préoccupations. « On fera tout pour essayer de corriger les petites imperfections constatées par-ci et là. Mais déjà le travail est très bon », s’est-elle réjouie. Satisfaite, elle a remercié et félicité le personnel sanitaire pour le travail abattu.

« On est vraiment heureux de tous ceux qu’on a vus et constatés. On a vu qu’ils suivent une file active de plus de 3000 patients séropositifs et qu’il n’y a pas de rupture en intrant. Tout se fait normalement. 40 bébés de 18 mois nés de mères séropositives sont tous déclarés séronégatifs. Ce sont de bonnes avancées. Si on veut diminuer le taux de la transmission mère enfant, il faut intensifier ce travail », a fait remarquer l’officier supérieur de l’armée. Il convient de rappeler que cette visite marque le lancement de la 2e semaine du mois de lutte contre le VIH/Sida.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :