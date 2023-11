Goyave : Une mine de santé

Riche en vitamine C, la goyave possède un pouvoir antioxydant naturel. La vitamine qu’elle contient favorise la production des globules blancs, cellules impliquées dans la défense immunitaire. En plus de ses fruits, ses feuilles aussi contiennent des multiples valeurs nutritionnelles pour une santé de fer. Pour mieux comprendre, Dr. Seydou Bah, nutritionniste, nous en parle.

Comme de nombreux fruits, la goyave est riche en antioxydants, sa consommation permet de lutter contre le vieillissement des cellules et préserver une bonne santé. Consommer la goyave et faire un thé avec ses feuilles est l’idéal pour profiter de nombreux bienfaits qu’il procure. Ses feuilles ont été traditionnellement utilisées pour traiter les rhumatismes, la diarrhée ainsi que la toux.

En termes de vertus, Dr. Bah souligne que ses feuilles “aident dans la perte du poids. Ils sont assez bénéfiques pour les personnes diabétiques, car ils baissent le niveau du glucose dans leur corps. L’infusion des feuilles contribue à réduire le taux de cholestérol et traite la toux. Quand on la boit deux fois par jour cela aide à ouvrir les poumons tout en apaisant la toux. Les feuilles fraîches sont utilisées pour soulager les maux de dents et les maladies des gencives en faisant un bain de bouche”.

Aux dires du nutritionniste, les feuilles de la goyave ont des propriétés antibactériennes et inflammatoire vu qu’elles accélèrent le mécanisme de cicatrisation et soulage tout type d’inflammation dont la bronchite, l’angine, la pharyngite, etc.

“Ses feuilles ont une solution naturelle pour les problèmes digestifs, elles permettent d’éliminer les intoxications alimentaires. Et cette infusion constitue un grand aide pour apaiser le syndrome du côlon irritable et de combattre les vers ainsi que les parasites intestinaux. Elles sont souvent utilisées pour traiter les infections des voies urinaires ainsi que pour régulariser le taux de sucre dans le sang chez les diabétiques”, souligne Dr. Seydou Bah

Hormis ses différentes valeurs nutritionnelles, elle agit sur certaines maladies comme le faible nombre de spermatozoïdes (azoospermie), en améliorant le taux et la qualité des spermatozoïdes.

“J’utilise quotidiennement l’infusion des feuilles de goyave. Quand, je fais un début rhume ou de la toux je prends une dizaine de feuilles pour en faire une tisane que je bois matin et soir. Et au bout de trois jours, je constate des améliorations fiables”, explique Safiatou Sacko

Cependant, avec toutes ses solutions elles peuvent causer des réactions allergiques chez certaines personnes et peuvent interagir avec certains médicaments. Il est donc impératif de consulter un médecin en cas des problèmes allergiques.

Afin c’est la période de ce fruit aux multiples solutions. Profitons-en pour le prendre en quantité pour réduire certains de maux !

Aïchatou Konaré

