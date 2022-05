La 28e Mission médicale chinoise est entrée de plain-pied dans ses activités à l’Hôpital du Mali, dont elle entend rehausser l’image par la fiabilité des diagnostics et la qualité des soins.

Arrivée à l’Hôpital du Mali le 13 avril 2022, la 28e Mission médicale chinoise a commencé ses activités de consultation. Cette Mission est composée de 19 personnels soignants titulaires de la qualification professionnelle supérieure et une interprète plein-temps. L’équipe a en son sein des spécialistes de services cliniques de traumatologie, gynécologie, chirurgie générale, ORL, anesthésie, médecine générale, gastro-entérologie, acupuncture, ophtalmologie, soins médicaux au bloc opératoire, radiologie, échographie, anatomo-pathologie et laboratoire.

Après l’arrivée à l’Hôpital du Mali, sur la base de la prévention soigneuse contre la pandémie de Covid-19, la Mission s’est lancée sur les diagnostics et les traitements cliniques en surmontant la difficulté de langue et d’adaptation aux nouvelles circonstances. Depuis un mois, chaque jour plus de 100 patients consultent les médecins chinois. Chaque semaine une dizaine d’opérations sont parachevées ou assistées par des médecins chinois.

Assumant sa responsabilité, la Mission a restauré et perfectionné divers équipements chirurgicaux. Elle a effectué des interventions avancées mini-invasives comme les chirurgies ophtalmologiques, les cœlioscopies, etc. Elle a gagné une approbation de patients en soulageant leurs souffrances, accélérant leurs guérisons et relevant la qualité de leur vie.

Dans une prochaine étape, la Mission médicale chinoise va effectuer divers travaux de diagnostic et de traitement de haute qualité. En fonction de la promesse du gouvernement de la République populaire de Chine faite à la 73e Assemblée mondiale de la santé et au Forum sur la coopération sino-africaine, cette équipe va développer activement la construction du mécanisme de coopération entre des hôpitaux chinois et africains, établir le centre de récréation médicale assistante de haut niveau à l’Hôpital du Mali, perfectionner et augmenter davantage les équipements chirurgicaux, effectuer des opérations chirurgicales indécises et difficiles, élever le niveau technique chirurgical de l’Hôpital du Mali, approfondir la coopération avec l’Hôpital du Mali, renforcer la construction des spécialités faibles, lancer diverses nouvelles techniques médicales.

Dernièrement, la Mission a participé à la formation organisée par l’Hôpital sur le diagnostic et le traitement clinique des sténoses caustiques de l’œsophage de l’enfant sous endoscopie en appliquant de nouvelles techniques, afin de faire une préparation technique pour la chirurgie future de sténose caustique de l’œsophage de l’enfant.

Yu Renqiao, chef de l’équipe, signifie au nom de la Mission médicale chinoise que tous ses membres feront le plus grand effort à démontrer le niveau du service médical de la Chine en aidant les malades maliens. Il promet que vont faire de leur mieux pour développer l’amitié entre Chine et Mali.

