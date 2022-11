Le club Seko en partenariat avec d’autres associations sanitaires a organisé, hier jeudi, à Magnabougou (Bamako) une journée de dépistage contre le cancer de sein, le col de l’utérus et de don de sang intitulée ‘’ redonner l’espoir et le sourire’’.

Prés de 200 femmes de la commune VI du district de Bamako ont bénéficié de cette journée dédiée au dépistage contre le cancer de sein et le col de l’utérus. Elle est une initiative du club SEKO en collaboration avec d’autres organisations telle que l’association de lutte contre les maladies cancéreuses au Mali. Sur le terrain municipal de Magnabougou, plusieurs personnels de santé et un véhicule équipé avec tous les outils nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette journée de dépistage. « L’objectif de la journée est de dépister et de sensibiliser le maximum de femmes contre le cancer du sein et le col de l’utérus », a déclaré le président du club SEKO, Safiatou Sidibé. Laquelle a exhorté les femmes à se rendre massivement dans les centres de santé de proximité une fois dans l’année pour se faire dépister contre les maladies susmentionnées. « Le dépistage sauve des vies et réduit les risques de la complication du cancer du sein et le col de l’utérus », ajoute la présidente. Plusieurs médecins se sont succédés sur le pupitre.

Il ressort de leurs déclarations que le cancer est une maladie qu’on peut prévenir grâce au dépistage. « Une fois que la maladie est vite diagnostiquée grâce au dépistage, elle peut être soignée », a affirmé Dr Ballo, ajoutant qu’une étude conduite par le Pr Ibrahim Tékété, l’un des précurseurs de la lutte contre le cancer, indique que « 26 femmes sur 100 ont le col de l’utérus ou le cancer de sein ». « Nous vous donnons l’assurance que le cancer peut être définitivement guéri en condition que la maladie soit vite diagnostiquée », renchérit la présidente de l’association de lutte contre les maladies cancéreuses au Mali, Dramé Kadidiatou Touré.

En dehors du dépistage et des dons de sang, une série de messages de sensibilisation a été menée sur l’importance du dépistage, la manifestation de ces maladies et les structures de prises en charge. Au Mali, le dépistage contre le cancer du sein et du col de l’utérus est gratuit et se fait dans tous les centres de santé de référence du pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

