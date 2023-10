Dans le cadre de la journée mondiale de la vue, les professionnels de l’œil s’engagent à relever le défi de la santé oculaire. Le ton a été donné dans les locaux du département de la Santé et du Développement social, ce lundi 9 octobre 2023, à la faveur d’une conférence de presse.

Placé sous le thème mondial « Aimer vos yeux au travail », cette journée mondiale avait comme thème « la célébration de l’élimination du trachome, un problème de santé publique ». Cela, compte-tenu de la spécificité du Mali. La cérémonie du lundi 10 octobre 2023 au Cicb était placée sous la coupe de la ministre de la Santé et du Développement social, colonelle Assan Badiallo Touré.

Au cours de la conférence de presse en prélude à l’événement, le coordinateur national de la santé oculaire, Lamine Traoré, a axé son intervention sur les maladies qui sont à la base de la cécité. Selon lui, le trachome qui constituait un problème de santé publique en 1997 ne l’est plus aujourd’hui. Il s’est réjoui des efforts consentis par l’Etat et les partenaires pour son éradication, avant d’inviter les décideurs à plus d’engagement pour que la maladie ne revienne pas. Selon lui, le problème de santé oculaire peut occasionner le handicap à vie.

Le trachome étant une maladie de la promiscuité, le conférencier a invité les populations à un changement de comportement. Selon lui, il faudra observer les mesures d’hygiène, donner de l’eau aux populations qui n’en ont pas, abandonner l’élevage dans les villes.

Comme cause de cécité, il a cité la cataracte qui rend plus de 120 mille personnes aveugles sur les 100000 qu’elle touche. Selon lui, les vices de réfraction qui touchent les enfants représentent la deuxième cause de cécité. Il n’a pas manqué de citer l’onchocercose qui a été également affaiblie. En ce qui concerne le glaucome, il dira que c’est un grand défi car il est à soigner à vie.

Du point de vue du coordinateur Traoré, les décideurs étaient focalisés sur les maladies comme le sida, le paludisme. Or, dit-il, selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), 2,2 milliards de personnes sont atteintes de déficience visuelle dans le monde. Au Mali, ajoute-t-il, il y a 220 mille aveugles sur les 22 millions.

A noter que pour cette semaine nationale de la vue, 200 personnes sont respectivement invitées à se faire dépister à Bamako, Gao, Tombouctou, Diéma, Kati. En outre, le conférencier demande aux décideurs de mettre les matériels à la disposition des médecins formés.

