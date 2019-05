La communauté internationale commémore chaque 28 mai, une Journée mondiale consacrée à l’hygiène menstruelle. Au Mali, cette journée passe quasiment inaperçue au moment où le débat sur l’hygiène menstruelle est perçu comme un sujet tabou.

Chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, à travers des sessions d’information et de sensibilisation sur les règles chez la jeune fille. Au Mali, cette journée passe inaperçue. Malgré son importance dans la prévention de certaines maladies infectieuses, l’hygiène menstruelle est rarement abordée dans les débats publics. Pourtant, selon Dr. Moussa Berthe, gynécologue, il est nécessaire d’éduquer les jeunes filles dans la bonne prise en charge de leur hygiène.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), en Afrique, 66 % des filles ne disposent pas d’une bonne information sur la menstruation avant d’être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l’expérience négative, et parfois traumatisante. La même source indique que sur le continent africain, une fille en âge de scolarisation sur dix s’absente régulièrement de l’école pendant ses règles.

Rompre le silence

L’instauration de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle remonte à 2014. Son but est de rompre le silence et à diffuser l’information pour permettre à la communauté en générale et à la communauté scolaire en particulier de communiquer et d’échanger sur l’amélioration de la gestion de l’hygiène menstruelle. D’où la nécessité de la célébrée comme il se doit au Mali.

Cette journée a aussi pour but d’interpeller les décideurs afin d’améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire dans le but d’augmenter la fréquentation scolaire des filles, leur participation et leur maintien à l’école, même pendant leurs règles.

Le choix du jour, le 28ème du mois, a été effectué en pensant à la durée moyenne d’un cycle menstruel. Le mois de mai est quant à lui le 5e de l’année, soit le nombre de jours moyen de la durée des règles.

