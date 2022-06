Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le tabac, le Réseau du Lutte contre le Tabac et autres Stupéfiants au Mali (Relutas-Mali) en collaboration et la représentation de l’Organisation mondiale de la santé au Mali (OMS) a organisé le mardi 31 mai une conférence de presse au siège de l’OMS Mali sous le thème : « Le tabac une menace pour notre environnement ». C’était sous l’égide de Hamadoun Dicko, représentant le ministère de la Santé et du Développement social.

La journée mondiale de lutte contre le tabac est célébrée le 31 mai de chaque année pour souligner les effets négatifs de la production et de la consommation de tabac sur la santé, la société, l’économie et l’environnement. Le thème retenu pour l’édition 2022 est : « le tabac : une menace pour notre environnement » vise à mettre en évidence l’impact environnemental de l’ensemble du cycle du tabac, depuis la culture, la production, la distribution, jusqu’aux déchets toxiques qu’il génère.

Selon le président du Réseau du Lutte contre le Tabac et autres Stupéfiants au Mali (Relutas-Mali), la culture du tabac est un facteur majeur de déforestation, en raison de la quantité de bois nécessaire au séchage. Mahamane Cissé a révélé que la déforestation est en soi l’un des facteurs d’émission de dioxyde de carbone et de changement climatique, contribuant également à la perte de la biodiversité, à la dégradation des terres et à la désertification.

Aussi, le président du Relutas-Mali a indiqué que le bois nécessaire pour le séchage du tabac contribue à hauteur de 12% de toute la déforestation en Afrique australe. Concernant les mégots de cigarette, il a indiqué qu’ils sont de loin la plus grande catégorie de déchets. Des recherches, dit-il, ont montré que les filtres de cigarette à base d’acétal de cellulose sont largement non biodégradables. Pour terminer, Mahamane Cissé a déclaré que le Relutas-Mali est résolument engagé dans la défense de la santé des personnes à travers la lutte contre le tabac sous toutes ses formes.

L’engagement des autorités maliennes

« Les impacts de environnementaux liés à la culture du tabac se manifeste notamment par l’utilisation excessive de l’eau, qui est une ressource rare sur la majeure partie du continent, par la déforestation à grande échelle et par la contagion de l’eau », a déclaré le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Mali. Selon Dr Itama Christian, les terres utilisées pour la culture du tabac pourraient être également exploitées de manière beaucoup plus judicieuse, notamment dans les pays en proie à l’insécurité alimentaire.

Pour le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, le thème de cette année vient à point nommé et rappelle aux êtres humains ce qu’ils sont en train de faire de l’environnement. Hamadoun Dicko a rappelé l’engagement des autorités à prendre à bras le corps la lutte contre le tabac et à par la même occasion appelé au respect des textes en la matière.

A noter que le Mali a remporté pour la 5e année consécutive, le prix OMS sans tabac.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :