Le Centre de Santé de Référence de la Commune III et le Centre National de Transfusion Sanguine dotés d’installations solaires : Les œuvres sociales du Président de la transition s’intensifient au profit des structures de Santé.

L’inauguration des installations de kits solaires dans le cadre des œuvres du Président de la transition, le Général d’Armée Assimi GOITA, était au cœur d’une cérémonie sobre mais pleine de signification qui a réuni ce samedi 19 avril 2025 le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, le Conseiller Spécial du Président de la Transition, Aguibou DEMBÉLÉ, le Président de la Délégation Spéciale de la mairie du District de Bamako, Balla TRAORÉ, les Maires des Communes II et III, le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Directeur General du CNTS.

A l’ordre du jour, l’installation d’un Kit de 486 plaques de 575 watts soit 280 kW pour 600 kWh de batterie au Centre de Santé de Référence de la Commune III (CSREF) sis à Dravéla et de 288 plaques de 575 watts soit 165 kW pour 400 kWh de batterie au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Première étape de cette inauguration, le CSREF de la Commune III où, le médecin chef, Dr Albachar Hamidoun, soulagé d’un grand poids, a indiqué qu’il dépensait mensuellement environ 2 500 000 Fcfa de carburant pour l’alimentation du groupe électrogène. L’acquisition de ses installations solaires permettra d’assurer la prise en charge de plusieurs patients supplémentaires dans sa structure. Il a rassuré la cheffe du département de la santé et du développement social que bon usage sera fait de ces équipements.

Même réaction chez le Directeur Général du CNTS, le médecin colonel Professeur Alassane Bah, qui a accueilli avec une grande joie, les installations solaires qui viennent résoudre l’équation des difficiles conditions de collecte de sang avec les coupures intempestives d’électricité. Il a indiqué que, compte tenu du fonctionnement du centre 24h/24, ces équipements qui desservent tout le bâtiment, vont, assurer l’alternance avec l’EDM- SA, diminuer la charge en carburant pour le groupe électrogène qui varie entre 2 à 3 millions de Fcfa par mois

Visiblement heureuse, le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, a remercié le généreux donateur qui promet petit à petit de faire plus chaque jour dans le domaine de la santé. Elle a ainsi informé que les techniciens seront formés pour l’entretien et la maintenance de ses installations afin qu’ils puissent servir longtemps la population.

Pour Aguibou DEMBÉLÉ, Conseiller Spécial du Président de la Transition, c’est la diversité des œuvres sociales qui est l’élément fondamental de l’initiative prise par le Général d’Armée Assimi GOITA, au lendemain de sa prestation de serment, qui consiste à consacrer plus de 50% de son Fonds de souveraineté aux œuvres sociales. Il a recommandé que les bénéficiaires fassent bon usage de ces installations qui sont de gros investissements.

Une visite des locaux du CNTS a mis fin à la cérémonie.

