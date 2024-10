Le ministère de la Santé plaide pour l’augmentation du budget alloué à la lutte contre les MTN

Au Mali, le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec ses partenaires a organisé, lundi à Bamako, une journée de plaidoyer pour l’augmentation de l’allocation budgétaire en faveur de la lutte contre les maladies tropicales négligées. C’était sous l’égide du secrétaire général du département de la santé, Dr Abdoulaye Guindo.

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont des maladies parasitaires et infectieuses qui reçoivent peu d’assistance pour leur élimination. C’est renverser cette tendance que le ministère de la Santé et du Développement social, avec l’appui technique et financier de Helen Keller International et Sightsavers International, a organisé cette journée de plaidoyer pour l’allocation budgétaire en faveur de la lutte contre les MTN. L’objectif de la journée vise à contribuer aux efforts nationaux visant la mobilisation du financement domestique et l’appropriation nationale de la lutte contre les MTN par le Gouvernement du Mali.

Plus spécifiquement, il s’agit : d’Identifier les défis et les opportunités spécifiques au contexte malien en matière de plaidoyer pour mobiliser les ressources domestiques en faveur des MTN ; Faire des propositions de stratégies communes et des actions concertées pour le renforcement du plaidoyer pour mobiliser les ressources domestiques en faveur des MT. Cette journée de plaidoyer vient à point nommé dans la mesure où elle cadre avec les objectifs du ministère de la Santé et du Développement social.

Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, la lutte contre les MTN a commencé depuis des décennies et le Mali s’est frayé un chemin. Un chemin qu’il faudra aujourd’hui consolider, a-t-il insisté. Au passage, il a rappelé que la lutte contre les MTN a été plus souvent soutenue par des partenaires techniques au développement. Une situation qu’il faudra renverser au regard du contexte actuel.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en place des directives pour le contrôle et l’élimination de ces maladies. Pour le respect des engagements pris par le Mali, Dr Abdoulaye Guindo estime qu’il est bon que la lutte contre les MTN soit soutenue par le gouvernement, ne serait-ce que par son implication. Et pas que seulement budgétaire. « Il faut un engagement du personnel dans la lutte contre les MTN », a-t-il insisté. Pour ce faire, le secrétaire général du département de la santé a promis de faire un plaidoyer auprès du ministère de l’Economie et des Finances afin d’augmenter le budget alloué à la lutte contre la maladie en général et contre les MTN en particulier.

Parmi les MTN qu’on rencontre au Mali, on peut citer le Trachome, la Filariose Lymphatique, l’Onchocercose, les Schistosomiases, les Géo helminthiases, la lèpre, le ver de guinée et la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA). L’infection par une de ces maladies peut entraîner une invalidité grave, une défiguration, la cécité et la malnutrition. Les individus peuvent être affectés par plusieurs MTN au cours de leur vie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

