Le premier ministre de la transition, Moctar Ouane, a, dans une vidéo, expliqué les raisons de la mise en place de la plateforme « multi-acteurs »dont l’objectif est de briser la chaine de la contamination de la Covid-19. Il a appelé chacun à s’impliquer dans la lutte contre la propagation de cette maladie mortelle. Aussi, a-t-il rassuré de l’engagement de son gouvernement à aller au bout dans le combat contre cette pandémie.

La situation sanitaire dans notre pays est préoccupante face à la violence de cette deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Ces dernières semaines, un pic qui est assez préoccupant et qui nous a conduit à prendre un certain nombre des mesures au niveau du gouvernement dont précisément la mise en place de cette plateforme « multi-acteurs » qui regroupe à la fois les autorités traditionnelles, religieuses, la société civile, la presse dans tous ses segments, de sorte que ces différents puissent amplement et utilement jouer un rôle de sensibilisation, à travers les lieux de culte, les marchés, les rues, mais aussi les différents relais de la presse dans son segment de classico moderne.

Tous ces acteurs devraient nous permettre précisément d’engager une campagne intensive permettant de toucher le maximum de nos concitoyens. Cette mesure a été sous-tendue par la distribution gratuite de masques. À ce jour, nous avons déjà distribué plus de trois (3) millions de masques. Tenant compte également de la spécificité de la manifestation de la maladie dans les différentes localités, nous avons aussi anticipé en envisageant une décentralisation dans la riposte face à cette pandémie. Cette décentralisation se fasse en sorte que chaque échelon dans chaque localité nous puissions adapter la riposte face aux réalités locales. C’est ainsi que cette plateforme sera aussi démultipliée dans ces différents échelons.

Nous savons que cette pandémie a été assez violente, assez dévastatrice, nous avons enregistrés beaucoup de malades et des cas de décès. C’est donc l’occasion pour le gouvernement de témoigner aux uns autres sa plus grande compassion. Dans cette campagne de sensibilisation, le rôle des médias est essentiel. C’est pourquoi nous voudrons que la presse dans tous ses segments puisse contribuer à véhiculer très fortement ces messages.

Je voudrais à cet égard justement dire à Mme Mariam Diawara que son cri de cœur a été entendu. Nous sommes engagés dans la même direction dans le même combat, ensemble avec elle et avec d’autres nous pourront venir à bout de cette malade terrible qui fait des ravages. Mais je tiens aussi à dire que nous disposons à cet égard, d’armes efficaces que constituent les gestes barrières. C’est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour insister sur la nécessité pour les uns et les autres d’assurer le respect strict des gestes barrières. Il s’agit d’une question de survie individuelle et aussi de survie collective.

Par Ibrahim Djitteye

