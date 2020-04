Afin de s’assurer de l’effectivité des mesures sanitaires édictées par les autorités contre la pandémie du Covid-19 et sensibiliser le personnel, le ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, Oumar Hamadoun Dicko, a effectué, hier, des visites de vérification dans les différentes directions nationales rattachées à son département

Le gouvernement est sur son cheval de bataille contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Des mesures sanitaires ont été édictées à cet effet. C’est dans ce cadre que le ministère du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique a offert du gel hydro-alcoolique, des gants, des masques et des kits de lavage des mains à ses directions nationales pour lutter contre la maladie à coronavirus.

Afin de vérifier l’application stricte des mesures prises par le gouvernement, le ministre Oumar Hamadoun Dicko a visité successivement la direction nationale de la Fonction publique et du personnel, la direction nationale du travail et le Centre national des concours de la Fonction publique. Il s’agissait pour le ministre de s’enquérir de la présence effective du matériel, de la diffusion de la bonne information à l’endroit des usagers et du personnel.

À la direction nationale de la Fonction publique et du personnel, le directeur Amadou Fabé a guidé la visite. Oumar Hamadoun Dicko et sa délégation se sont rendus dans tous les bureaux dudit service.

Et le message adressé au personnel partout était très clair : «Mettez le gel hydro-alcoolique en face pour utiliser et en faire utiliser les usagers… portez les masques. Le coronavirus ne blague pas, donc il ne faut pas blaguer avec lui. Protégez-vous, protégez-nous et protégez les autres».

Le même message a été lancé par le directeur national du Travail, Fassoun Coulibaly et celui du Centre national des Concours de la Fonction publique, Ousmane Magassi.

