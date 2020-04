Les autorités régionales tentent de démentir les propos tenus par Guéladio Traoré, secrétaire général du comité syndical de l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes sur les ondes d’une radio de la place et relayés par les réseaux sociaux. La semaine dernière, le responsable syndical a déploré les conditions de travail du personnel de l’établissement hospitalier, affirmant qu’il y avait des problèmes de médicaments, d’équipements, de formation, de financement de l’État, etc.

Hier, Guéladio Traoré a haussé le ton en organisant une manifestation devant l’Hôpital Fousseyni Daou pour réclamer l’amélioration des conditions de travail. Les portes de l’établissement hospitalier ont été bloquées par les manifestants, empêchant ainsi les malades et leurs accompagnateurs d’accéder à l’hôpital. Le calme est revenu après et aucun incident ne s’est produit ni à l’intérieur de l’hôpital ni dehors.

Au même moment, le gouverneur de la Région de Kayes, l’inspecteur général de police Mahamadou Zoumana Sidibé, présidait une rencontre dans la salle de conférence du gouvernorat afin d’édifier les leaders communautaires et les représentants des organes de presse sur l’évolution de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Au cours de cette rencontre, le chef de l’exécutif régional est revenu sur les efforts déployés par l’État et ses partenaires pour renforcer les capacités de l’Hôpital Fousseyni Daou. Cette rencontre a enregistré la participation du directeur général de l’Hôpital Fousseyni Daou, Dr Toumani Conaré, du directeur régional de la Santé, Dr Cheick Tidiane Traoré et son collègue du développement social et de l’économie solidaire, Dramane Coulibaly. Tous ces directeurs ont fait des communications pour édifier l’assistance sur les efforts consentis par l’État et leurs services respectifs dans la prévention et la lutte contre le Covid-19.

