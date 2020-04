La 69e session du Conseil d’administration de la Banque de Développement du Mali (BDM) s’est tenue, le samedi 18 avril 2020, dans la salle de réunion de l’établissement financier, sous la présidence de Ahmed Mohamed Ag HAMANI, ancien Premier ministre du Mali, Président dudit conseil.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire, les travaux se sont déroulés par visio-conférence.

Après adoption et examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a adopté l’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2019 de la BDM.

Le Conseil s’est aussi penché sur la nouvelle situation créée par la pandémie du COVID-19 et ses répercussions sur les différents secteurs économiques, notamment sur le secteur bancaire.

A cet effet, le Conseil d’administration a été informé par la Direction générale des mesures prises pour assurer la protection du personnel et de la clientèle de la banque sur l’ensemble du réseau de la BDM.

A cet égard, le Conseil d’administration a pris acte du plan de continuité de l’activité, adopté par la Cellule de crise de la BDM, présenté par la Direction générale.

De même, les actions de soutien au Gouvernement dans le cadre de lutte contre le COVID-19 ont été rappelées. Il s’agit, entre autres, de l’appui général apporté par le secteur bancaire au Fonds gouvernemental STOPCOVID s’élevant à plus de 750 millions de F CFA dont 100 millions de contribution de la BDM.

A l’issue des débats, le Conseil d’administration a félicité la Direction générale de la banque pour les initiatives pertinentes prises pour à la fois assurer la protection du personnel, de la clientèle tout en assurant les services bancaires essentiels à la population.

A titre exceptionnel, les administrateurs représentant les actionnaires de la banque ont décidé à l’unanimité d’accorder à l’Etat malien un don de 1milliard 300 millions de FCA dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ce fonds sera prélevé sur les dividendes des différents actionnaires de la banque.

Le Conseil a salué les efforts de la Direction générale et de l’ensemble du personnel, en vue de conforter les résultats appréciables réalisés et la position de la banque dans un contexte difficile et de plus en plus concurrentiel.

Bamako, le 22 Avril 2020

Le Président du Conseil d’administration

Son Excellence Ahmed Mohamed Ag HAMANI

Grand Officier de l’Ordre National du Mali

