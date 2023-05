Tout baigne dans l’huile, à en juger par un nouveau décaissement de 118 milliards qui vient s’ajouter aux efforts importants consentis en faveur de la lutte contre certaines maladies.

Sourire large, chaudes poignées de mains, l’atmosphère est des plus détendue vendredi dernier. La ministre de la Santé, Diéminatou Sangaré et la cheffe d’équipe Mali du Fonds mondial, Sonia Florisse ont des raisons valables d’emprunter les couloirs des hôpitaux Gabriel Touré et Point G, de franchir les portes de divers services spécialisés. Comme pour faire sien cet adage « mieux vaut voir une fois que d’entendre mille fois. » Elles sont venues, elles ont vu et sont reparties avec la tête pleine d’images de ces hommes et femmes qui se battent au quotidien pour redonner la joie, l’espoir, la force de travail à ceux ou celles qui l’ont perdu.

Cette visite a attesté aussi de l’excellent partenariat que notre pays entretien avec l’organisme onusien. Qui s’est traduit par les appuis multiformes apportés dans le cadre de la lutte contre le VIH Sida, la tuberculose, le paludisme et l’hépatite. Les résultats sont élogieux. Les taux de prévalence sont en nette régression, alimentant les espoirs d’élimination de certaines maladies dans un avenir non lointain.

On comprend dès lors aisément les chaleureux remerciements de la ministre de la Santé adressés à Sonia Florisse. Et, un coup de barre de fer va être donné à la lutte contre ces maladies avec la mise dans la cagnotte d’une enveloppe de 118 milliards de FCFA.

Ibrahim Yatttara

