Mali : le directeur adjoint principal de CDC d’Atlanta, Dr Nirav D. Shah, en visite au CNIECS pour renforcer les liens de coopération

Dans le cadre du partenariat de développement entre les Etats-Unis d’Amérique et le Mali, le directeur adjoint principal du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (en anglais : Centers for Disease Control and Prevention ou CDC) d’Atlanta, Dr Nirav D. Shah, a effectué, mardi, une visite au Centre national d’information, d’éducation et de communication pour la santé (CNIECS). C’était sous l’égide du secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo.

« Mettre en valeur les contributions et du soutien généreux du peuple américain dans l’amélioration de la sécurité sanitaire et de la riposte contre la Covid-19 ainsi que le renforcement des capacités du Centre national d’information, d’éducation et de communication pour la santé (CNIECS) », tel est l’objectif de la visite du directeur adjoint principal du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (en anglais : Centers for Disease Control and Prevention ou CDC) d’Atlanta, Dr Nirav D. Shah au CNIECS. Une visite saluée à sa juste valeur par la directrice générale du CNIECS, Magassa Halimata Ouattara, qui s’est réjouie de l’accompagnement du gouvernement américain à travers le CDC. Elle a rappelé l’appui multiforme des Etats, qui a permis d’améliorer les conditions de travail au CNIECS.

« Cette visite traduit l’engagement du gouvernement américain a œuvré auprès du Mali dans le cadre de la lutte contre les maladies et particulièrement les maladies à potentiel épidémiques », a souligné le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, selon qui la santé est basée sur la communication pour un changement social de comportement. A l’en croire, le Mali a opté pour la santé communautaire, c’est-à-dire rapprocher la santé à la population. « Cela ne peut se réaliser que par une communication. Lorsque nous avons une bonne communication, nous avons la responsabilité de nous protéger mais d’aller au service de santé à temps. D’où l’extension des structures de santé jusqu’au niveau périphérique », a-t-il expliqué.

Le gouvernement disponible à accompagner le Mali

La CDC, l’USAID et d’autres projets américains ont aidé le gouvernement malien dans la vaccination contre la Covid-19. « Le gouvernement américain marque sa disponibilité à accompagner le Mali dans le cadre de la santé », a pour sa part rappelé le directeur adjoint principal de CDC d’Atlanta. Dr Nirav D. Shah a mis l’accent sur la communication qui est un élément essentiel dans le cadre de la lutte contre les maladies. « Avant la communication, les populations ne savaient pas les risques. Elles ne savent pas quoi faire. Mais avec une communication très claire, les gens savent maintenant quoi faire pour pouvoir se prémunir », a-t-il précisé. Avant de terminer, le visiteur du jour a remercié le CNIECS pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et le travail abattu avant, pendant et après le Covid-19.

A rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence Katie Frank, directrice adjointe au Bureau santé de l’USAID et Dr Sérigne N’Diaye, directeur CDC des USA.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :