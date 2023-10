Mali : l’ONG AMCP-SP/ALIMA lance la campagne de sensibilisation et l’appui à l’investigation en réponse à l’épidémie de la dengue

L’ONG Alliance Médicale contre le Paludisme-Santé Population (AMCP-SP/ALIMA à travers son projet « Promotion des services de Santé de Base au Mali » a procédé, le mardi 10 octobre, sur le site des déplacés de Sénou, au lancement de la campagne de sensibilisation et l’appui à l’investigation en réponse à l’épidémie de la dengue. Objectif : collecter les informations sur le cas de dengue survenu dans la commune VI afin de prendre des dispositions pour circonscrire la maladie. C’était sous l’égide du Pr Mamadou Diallo, médecin chef du Centre de Santé de Référence (CSREF) de la Commune VI.

Collecter les informations sur le cas de dengue survenu dans la commune VI afin de prendre des dispositions pour circonscrire la maladie, c’est l’objectif de la campagne de sensibilisation et l’appui à l’investigation en réponse à l’épidémie de la dengue organisée par l’ONG Alliance Médicale contre le Paludisme-Santé Population (AMCP-SP/ALIMA) à travers son projet « Promotion des services de Santé de Base au Mali ». Plus spécifiquement, il s’agit de décrire les caractéristiques individuelles des cas en temps, lieu et personne ; faire la recherche active de cas supplémentaires n’ayant fait l’objet de notification ; renseigner la liste linéaire des cas et sujets contacts ; échanger avec les autorités locales sur les dispositions à prendre, etc.

« C’est une campagne de dépistage de la dengue dans toute la commune », a insisté le Pr Mamadou Diallo, médecin chef du Centre de Santé de Référence (CSREF) de la Commune VI. Le choix du site des déplacés de Sénou s’explique par le fait qu’il abrite des personnes vulnérables, a-t-il justifié. Selon le Pr Diallo, la lutte contre la dengue nécessite deux moyens : le premier est de dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide et le second est la fumigation qui consiste à mettre des fumées sur les différents sites des parasites.

Le coordinateur médical adjoint de l’ONG AMCP-SP/ALIMA, Dr Lahansina Diakité, a indiqué que l’initiative du lancement de cette campagne est venue avec l’avènement de l’épidémie de la dengue dans le district de Bamako. « Ce projet concerne le district de Bamako (la Commune VI) et la région de Ségou précisément le district sanitaire de Niono », a-t-il expliqué. Ce projet vise à renforcer les services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Ségou et Bamako, a pour sa part ajouté le représentant de l’OMS, Dr José Pomme Parciekle, chargé de préparation et de réponse aux épidémies, qui a rappelé que l’épidémie de la dengue sévit au Mali actuellement.

Il faut rappeler que sur les tests journaliers neuf cas de dengue ont été confirmés le lundi 09 octobre en Commune VI. La dengue est une maladie virale et se traite de façon symptomatique. Elle est une maladie qui s’apparente fortement au paludisme et le seul élément de diagnostic est le dépistage avec un test antigénique. La campagne qui a démarré le lundi 10 octobre se poursuivra jusqu’au samedi 14 octobre.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :