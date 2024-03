Le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré, a procédé, vendredi, au lancement de la Campagne de Vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif est de vacciner plus de 9, 51 millions d’enfants de neuf à quatorze ans quel que soit leur statut vaccinal. C’était au terrain Shaba de Lafiabougou en Commune IV du district de Bamako.

L’inoculation de la première dose de vaccin par le ministre de la Santé et du Développement social, Assa Badiallo Touré, marque le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l’étendue du territoire national. Cette campagne, qui se déroulera du 22 au 28 mars 2024, revêt un enjeu majeur car elle doit permettre à chaque district sanitaire du pays, d’obtenir au moins 95% de couverture vaccinale anti rougeoleuse et rubéoleuse après une évaluation post campagne.

C’est une opportunité de renforcer l’immunité contre la rougeole chez les enfants même ceux déjà vaccinés. Il s’agit de protéger les enfants de neuf à quatorze ans contre cette maladie, qui sont estimés à plus 9, 51 millions enfants avec pour objectif d’atteindre au moins 95% de couverture vaccinale dans chaque District Sanitaire du Mali.

Cette édition de l’année 2024, après celle de 2019, s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre du plan stratégique d’élimination de la rougeole 2021-2030, a rappelé le ministre de la Santé et du Développement social. « Dans le souci de renforcer l’immunité des enfants et permettre l’élimination de la rougeole et la rubéole dans le pays, une deuxième dose du vaccin anti rougeoleux a été introduite dans le PEV de routine quelques mois après la campagne de masse contre la rougeole en 2019 », a expliqué le Colonel Assa Badiallo Touré.

Une analyse des données de la surveillance de la rougeole de 2019 à 2022 a montré que 18 districts sanitaires de huit régions ont été en épidémie chaque année depuis 2019. Et selon le rapport de la situation épidémiologique de 2023, 354 cas confirmés de rougeole ont été notifiés dans 59 districts sanitaires du pays. Les stratégies retenues seront de trois ordres : fixe, avancée et mobile. Cette campagne coûtera à l’Etat et ses partenaires techniques et financiers notamment GAVI pour un coût opérationnel de plus de 3,723 milliards de F CFA, a annoncé le Colonel Assa Badiallo Touré.

La rougeole n’a pas été éliminée

La campagne de 2024, s’inscrit dans le cadre de la vaccination qui constitue une composante essentielle du droit humain à la santé et une responsabilité individuelle, collective et gouvernementale, en parfaite harmonie avec la mise œuvre du plan stratégique d’élimination de la rougeole à l’horizon 2030 au Mali. Selon le représentant du Co-Coordinateur du Groupe de Dialogue Santé Vivita Leblanc, les données disponibles font ressortir que la rougeole n’a pas été éliminée et qu’elle continue de faire encore de nombreuses victimes parmi les enfants du Mali en dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires.

La cérémonie a pris fin par l’administration de la première dose de vaccin par la ministre de la Santé et du Développement social. A titre de rappel, la dernière grosse épidémie de rougeole au Mali remonte à 1998, où plus de 8 009 cas avaient été répertoriés dont 3 362 pour la capitale Bamako.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

