Le ministère de la Santé et du Développement Social à travers la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique (DGSHP) a informé tous les directeurs régionaux de la santé la confirmation des cas de méningites dans les districts sanitaires de Bamako et de Gao. C’était à travers une correspondance signée par Moussa Ag Hamma sur les dispositions à prendre suite à la confirmation des cas de méningites. La DGSHP alerte les directeurs régionaux sanitaires de prendre de dispositions pour éradiquer la chaine de contamination de la méningite.

La méningite est une maladie dangereuse qui contamine rapidement surtout en cette période de forte chaleur. Elle est déjà à Bamako et à Gao donc toutes les dispositions sont prises pour l’éviter. La Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique alerte les autorités sanitaires. Moussa Ag Hamma informe de la confirmation par le laboratoire national de référence INSP des cas de méningite à Neisseria meningitidis de sérogroupe C, dans la région de Gao (districts sanitaires de Gao et Ansongo) et de sérogroupe X et W135 dans le district de Bamako (commune5) le mardi 19 mars 2024. ‘’ Les investigations sont en cours dans les différents districts sanitaires concernés’’, a-t-il informé. Face à cette situation, Moussa Ag Hamma exhorte à mettre en œuvre les mesures préventives suivantes : Renforcer la surveillance épidémiologique ; procéder à une large diffusion de cette information auprès du personnel socio sanitaire et aux autres acteurs communautaires; faire le rappel des directives techniques nationales de la surveillance de la méningite auprès du personnel socio sanitaire, sensibiliser les populations sur les manifestations cliniques de la maladie, les modes de transmission et les mesures préventives et activer les comités de gestion des épidémies à tous les niveaux.

La population doit doubler les efforts pour éradiquer les chaines de transmission de la méningite.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :