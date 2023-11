Les Centres de santé de référence (CsRef) des Communes IV et V ainsi que le Centre médico-chirurgical des Armées sont désormais dotés de centres de dialyse offerts par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta (œuvres sociales) qui a inauguré celui de la commune V le 31 octobre 2023.

C’est le président Assimi Goïta qui a donné le top départ des inaugurations des nouveaux centres de dialyse de proximité dans le district de Bamako le 31 octobre 2023 au CsRef de la commune 5 du district de Bamako. Celui du centre médico-chirurgical des Armées a été inauguré jeudi dernier (2 novembre 2023) au 34e régiment du Génie militaire de Bamako. «L’ambition du Chef de l’État est de faciliter les soins de santé et de rapprocher les centres de santé des patients. En cela, ce centre offre un espoir aux patients», a souligné Colonel-major Faraban Sangaré, directeur du Génie militaire, qui a exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce centre.

Quant au ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, il a fait observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Mali. Il a saisi l’occasion pour expliquer les missions fondamentales de l’armée malienne et sa volonté d’y consentir tous les sacrifices nécessaires. Le Colonel Camara a également rappelé que l’intention du Chef de l’État, à travers ces initiatives sociales et sanitaires, est de «redresser le Mali en jetant les bases du Mali Kura». Il a profité de cette tribune pour remercier le président de la Transition pour «sa clairvoyance» et a exhorté la Direction du Génie militaire à entretenir ce centre équipé de matériels sophistiqués offrant toutes les commodités pour la prise en charge des malades militaires et civils. L’inauguration de ce centre de dialyse au Centre médico-chirurgical a été marquée par la présence du Conseiller spécial du président de la Transition, M. Aguibou Dembélé, qui a coupé le ruban symbolique avec le ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Ce dernier a aussi présidé la cérémonie d’inauguration du centre de dialyse du CsRef de la commune IV vendredi dernier (3 novembre 2023) avec le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré. Les trois centres sont offerts par le président de la transition à travers ses œuvres sociales. L’objectif principal de ces unités de soins est de faciliter la prise en charge efficace des malades insuffisants rénaux.

«Le président de la Transition a une fois de plus montré son engagement envers les populations en rapprochant les centres de soins des patients… Ces centres de dialyse témoignent de la solidarité et du patriotisme du chef de l’État envers tout le peuple malien, en particulier les malades du rein», a souligné M. Aguibou Dembélé, conseiller spécial à la présidence de la République. Une pensée spéciale a été exprimée à la mémoire de l’Adjudant-chef Oumar Traoré dit Douglas qui a assisté aux débuts des travaux des trois centres de dialyse mais qui, malheureusement, n’a pas pu assister à leur inauguration. Nommé chef de cabinet du président de la Transition le 9 juillet 2021, il a perdu la vie le 18 avril 2023 en mission commandée avec ses compagnons lors d’une embuscade dans une localité près de Nara.

Il faut rappeler que les travaux des centres de dialyse des Communes IV, V et du Centre médico-chirurgical des Armées ont été simultanément lancés fin 2022. A noter que chaque centre est doté d’une ambulance également offerte par le président de la Transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Ce geste présidentiel est d’autant solitaire que, ce dernier temps le manque de centre de dialyse a causé beaucoup de pertes en vie humaine. Et cela d’autant plus que l’insuffisance rénale est aujourd’hui une réalité et les malades n’ont d’autres recours dans notre pays que la dialyse.

Kader Toé

