Réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale : Le diplôme universitaire de chirurgie péri-partum appelé PeriSurge Diploma lancé à la FMPOS

La Faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMPOS), dans le cadre de ses missions formation post universitaire et de réalisation d’expertises dans le domaine médical, a sollicité auprès d’Intrahealth International au Mali un soutien financier pour la mise en place d’un diplôme universitaire de chirurgie péri-partum appelé PeriSurge Diploma. Le lancement de cette formation s’est tenu le vendredi 14 avril dans la salle de conférence de la FMPOS en présence de plusieurs invités dont des professeurs d’université, des partenaires du projet et surtout des apprenants.

La formation en chirurgie péri-partum appelé PeriSurge Diploma s’étale, selon le coordinateur du projet Pr. Ibrahim Tékété, sur 12 mois et ambitionne de sauver des vies surtout chez les femmes durant la période de grossesse. Pour le doyen de la FMPOS, Seydou Doumbia, il vise à former des médecins travaillant dans les maternités pour offrir des services de chirurgie sûre afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle au Mali. A cet effet, il s’est réjoui de la collaboration entre la FMOS et Intrahealth International au Mali. “Cette collaboration qui n’aurait pu être porteuse de fruits sans le soutien financier de l’USAID à travers le Projet Momentum Chirurgie Sûr, il me plait de lui adresser mes vifs remerciements pour avoir permis la place ce programme de formation en chirurgie péri-partum”, a reconnu le doyen de la FMPOS.

Le directeur-pays d’Intrahealth Mali, Dr. Cheick Touré, a rappelé que la première promotion de cette spécialisation a commencé en janvier 2023 avec la première session. La seconde session est en train de prendre fin et sera couronnée selon lui de mémoire portant sur la césarienne et dont la présentation devant un jury permettra de décerner un certificat en tenant compte des résultats des cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques des deux sessions.

Dr. Touré d’Intrahealth a salué la collaboration avec l’USAID qui, depuis des années, n’a cessé d’apporter son soutien à leur structure aussi bien au Mali qu’un peu partout en Afrique et dans le monde pour l’atteinte de sa mission qui est d’améliorer les performances des agents de santé et de renforcer les systèmes dans lesquels ils travaillent.

Le directeur général de l’Office national de la santé de la reproduction (ONASR), Dr. Ben Moulaye Idriss, s’est réjoui de cette initiative, “une opportunité de formation continue des médecins travaillant dans les maternités pour mettre à jour leur connaissance et compétences à jour afin d’offrir des services chirurgicaux de qualité aux femmes pour le bien-être de la famille”. Quant à la directrice du Bureau de Santé de l’USAID, Mme Julia Henn, elle a souligné que le Projet Momentum est l’expression de l’élan de l’USAID à travailler avec ses pays partenaires pour améliorer la santé et le bien-être globaux des mères, des enfants des familles et des communautés avec un accès équitable aux soins de santé. Pour ce faire, elle a ajouté que cette cérémonie traduit l’engagement total du gouvernement américain à travers l’USAID à assister le Mali dans l’offre de services de santé de qualité pour le bien-être des populations afin de contribuer au développement. “C’est avec un grand soulagement que nous accueillons ce nouveau diplôme universitaire qui va former en chirurgie péri-partum des médecins généralistes travaillant dans les maternités spécialisés et des étudiants en spécialisation gynécologie-obstétrique, en chirurgie générale et en urologie pour offrir des services chirurgicaux de qualité afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays”, a déclaré le recteur de l’Université des sciences des techniques et des technologies de Bamako (USTTB) Pr. Mahamadou Diakité dans son discours de lancement.

A l’en croire, le taux de mortalité maternelle au Mali est de 325 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale, 33 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances. “Cela est alarmant et doit interpeller tout le monde en l’occurrence les structures de formation des prestataires”, a insisté le Pr. Diakité. Avant d’exprimer toute sa joie pour la mise en place de ce programme de formation postuniversitaire qui répond, à ses dires, aux besoins de renforcement des compétences des prestataires pour l’offre de services de chirurgie péri-partum sûre et indiquée. “Ce partenariat qui a été développé entre la FMSO et Intrahealth International au Mali avec le soutien de l’USAID et qui porte déjà ces premiers fruits, est à saluer, car il répond aux aspirations des autorités en charge des questions de santé et de développement dans notre pays”, a soutenu le recteur de l’USTTB.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :