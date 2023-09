Règlement Sanitaire International : les capacités du Mali évaluées par le ministère de la Santé et le Bureau de l’OMS

Organisé par le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec le Bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Mali, l’atelier d’évaluation externe conjointe du Règlement Sanitaire International s’est ouvert le lundi 11 septembre à Bamako. C’était sous l’égide du Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du département de la santé.

Organisé par le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec le Bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Mali, le présent atelier vise à réaliser une évaluation externe conjointe du Règlement sanitaire international (RSI, 2005) avec les experts internationaux au Mali. Plus spécifiquement, il s’agit de : Valider les scores issus de l’autoévaluation des indicateurs des différentes domaines techniques en utilisant la version 3 de l’outil d’évaluation du RSI ; Identifier les points forts, bonnes pratiques, défis et actions prioritaires ; Effectuer les visites de terrain (structures, laboratoires et points d’entrée identifiés etc.) et enfin Formuler des recommandations.

Le Règlement Sanitaire International (RSI) est un accord juridique international entre 196 Etats parties de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). « L’objet et la portée du RSI consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux », a expliqué le représentant résident du Bureau de l’OMS au Mali.

Selon Dr Christian Itama Mayikuli, l’appui, le soutien de l’OMS ne faillira jamais à côté du ministère de la santé et de l’état pour améliorer et renforcer de manière significative notre niveau de préparation et de réponse aux urgences de santé publique afin de minimiser les conséquences potentielles de ces risques sur la santé de notre population.

L’évaluation externe conjointe est un processus volontaire et multisectoriel visant à évaluer la capacité d’un pays à prévenir et détecter les risques de santé publique qui peuvent se produire spontanément ou du fait d’évènements délibérés ou accidentels, et à y répondre rapidement. Elle est un processus volontaire et multisectoriel qui permet non seulement d’évaluer les forces et les opportunités, les capacités à faire face aux urgences de santé publique et de ressortir les insuffisances du système afin de formuler des recommandations, a rappelé le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement. « Les insuffisances qui sortiront de cette évaluation seront certainement prises dans le prochain plan national de sécurité qui sera bientôt élaboré », a souligné Dr Abdoulaye Guindo.

En 2017, le Mali a réalisé la première évaluation externe conjointe de ses capacités de mise en œuvre du RSI. A la suite de cette évaluation externe conjointe, un Plan National de Sécurité Sanitaire a été élaboré de 2020-2023 et une évaluation de la mise en œuvre de ce PANSS a été faite en 2021. A noter que l’atelier qui regroupe des experts nationaux et internationaux se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :