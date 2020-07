Résilience à la crise économique de la COVID 19 : La France soutient les personnes vivantes avec le VIH

Pour soutenir les personnes vivantes avec le VIH en cette période de crise économique imposée par la crise sanitaire de la COVID19, l’ambassade de la France a procédé avec ARCAD Santé Plus, à la remise de kits sanitaires et alimentaires aux personnes vivants avec le VIH. C’était le jeudi 02 juillet 2020 au CESAC, en présence de l’Ambassadeur de la France au Mali M. Louis MEYER ; de Madame la Directrice Exécutive d’ARCAD santé plus, NIAMBÉLÉ Bintou KEÏTA, de la Présidente REMAP+ Plus, Madame Fatouma DIARRA, du Dr Youssouf DIALLO représentant le Ministère de la Santé et des Actions Sociales ; du Dr Zoumana DIARRA, coordinateur du CESAC.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ambassadeur et sa délégation, Mme la Directrice Exécutive d’ARCAD santé plus a fait l’historique du Centre d’Écoute, de Soins, d’Animation et de Conseil pour les personnes vivantes avec le VIH (CESAC), crée en 1996 pour l’écoute et la prise en charge des séropositifs. À cet effet, elle a vivement salué, l’initiative de l’ambassade française de penser aux personnes vivantes avec le VIH en cette période si difficile de COVID19. ‘’Sans les kits de protections il est difficile de faire face à la pandémie et sans aide alimentaire il est également difficile de vivre cette période de crise économique imposée par la COVID19’’, affirme-t-elle.

Selon M. Chick Amala SIDIBÉ ce don de l’ambassade de la France composé des kits de protection dont le gel Hydro alcoolique, des savons liquides, d’eau de javel, des bavettes et des vivres dont du riz, du sucre et de l’huile vu que la crise sanitaire est accompagnée de crise économique et alimentaire, surtout dans la prise en charge communautaire des personnes atteintes du VIH et de la tuberculose permettra au CESAC et ARCAD SANTE PLUS ainsi qu’aux acteurs communautaires de mieux riposter contre toutes les difficultés liées à la COVID19. Ainsi, il a témoigné que l’accompagnement de la France dans la prise en charge des personnes atteintes du VIH et de la Tuberculose est une réalité.

Pour M. Youssouf DIALLO représentant du Ministère de la santé, il a renouvelé les remerciements du Ministère à l’ambassade de la France, à tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans la lutte contre la COVID 19 tout en affirmant l’accompagnement du département de la santé dans l’accomplissement de toute action allant dans ce sens.

L’Ambassadeur de la France, M. Louis MEYER a donné l’assurance que son pays apportera toujours son soutien avec une grande confiance portée sur le CESAC et l’ARCAD santé plus dans la prise en charge des malades du VIH et de la tuberculose. Au ministère de la santé, l’ambassadeur a témoigné l’engagement de l’autorité malienne tout en lui affirmant ses vifs remerciements et de promettre que l’accompagnement de la France sera toujours au rendez-vous.

À signaler qu’à l’issu de la remise symbolique des kits a Madame la Présidente Exécutive d’ARCAD santé plus, NIAMBELE Bintou KEITA par M. l’Ambassadeur de la France, que la cérémonie a pris fin avec la visite du nouveau bâtiment du CIRSAC (Centre Intégré de Recherche, de Soins et d’Activités Communautaires), construit grâce au soutien du HCNLS, de la Mairie du District de Bamako, de l’Ambassade de France au Mali, de l’ANRS, de l’IRD et de la Coalition Plus.

Dognoume DIARRA

