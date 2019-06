Les responsables de Médecin sans frontière (MSF Bamako) sous la conduite de leur chef mission, ont animé le samedi 8 juin dernier à l’Hôtel Mandé, le Café presse/MSF Bamako, dans l’optique de présenter aux journalistes les activités de réponses aux urgences des Médecins sans frontière de mai 2018 à juin 2019, sur ses activités régulières au Mali et de mettre en lumière la situation humanitaire dans le pays.

L’occasion a été mise à profit pour les responsables de MSF Bamako, de présenter dans un premier temps aux hommes de medias, les activités d’urgences menés par MSF de mai 2018 à juin 2019. Et dans un deuxième temps de rendre publics les projets de MSF réguliers et nouveaux. Et enfin, de faire connaitre au grand public les activités spécifiques de MSF.

Depuis plusieurs mois le MSF a intensifié ses activités médicales au Mali. Selon ses responsables, malgré les difficultés liées au contexte sécuritaire, elle a multiplié les interventions d’urgences principalement dans la région du centre, afin de répondre aux importants besoins des populations.

A travers son engagement d’apporter son assistance aux plus vulnérables, le MSF a mené plusieurs activités de mai 2018 à juin 2019.

Activités ponctuelles de réponses aux urgences depuis mai 2018

A Gao mai 2018, il est ressorti dans la présentation, que le MSF a réalisé des consultations médicales et apporté un soutien psychologique à plus de 500 migrants parmi les 1000 expulsés d’Algérie et ayant trouvé refuge dans la ville de Gao.

Sambi en aout 2018, le MSF a envoyé une équipe pour la prise en charge des nouveaux cas de paludisme et la vaccination des enfants contre la rougeole.

Mondoro à la même période, suite à une alerte médicale faisant état d’une vingtaine de morts, le MSF a déployé une action d’urgence pour la prise en charge de 66 patients souffrant de graves carences dues à la malnutrition.

Ogossagou en avril 2019, suite au massacre du village, le MSF a déployé des soins à domicile ainsi que des consultations psychologique.

Nouveaux projets

Bamako en octobre 2018, le MSF a ouvert un nouveau projet dédié aux cancers des femmes avec un appui au service d’hémato-oncologie du Point-G.

Niono juin 2019, suite à des missions exploratoires menées en octobre 2017 et en juillet 2018 et les échanges avec différents acteurs et autorités sanitaires, le MSF a décidé d’ouvrir un projet dans le cercle de Niono.

Projets réguliers

De Koutiala 2009, Ansongo 2012, Kidal 2015 en passant par Ténenkou 2016 et Douentza 2017, le MSF a apporté son appui dans plusieurs services des CSREF dans ses localités citées. Ainsi que les soins de santé maternelle et néonataux et la prise en charge gynécologique des femmes en âge de procréer.

Activités spécifiques de MSF

Le MSF a mis en place 5 projets spécifiques à savoir : la Stratégie nomade : une nouvelle approche pour faciliter l’accès aux soins de santé aux communautés pastorales du Nord du Mali ; décentralisation des soins, renforcement des plateaux techniques ou encore clinique mobile ; E-Care MSF : une technologie au service du diagnostic médical ; Antibiothérapie, le MSF a développé à Koutiala une unité de soins contre les bactéries multi-résistantes ; et enfin la lutte contre le cancer au Mali, le MSF démarre de nouvelles activités.

AMT

