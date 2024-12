C’est le Centre d’Excellence PTME (Prévention de la Transmission Mère-Enfant) de la commune V qui a accueilli cette année le lancement des activités de la 2e semaine du mois de lutte contre le VIH/Sida (Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise). C’était sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré.

Sur 1 777 femmes enceintes dépistées de janvier à septembre 2024 au Centre d’excellence PTME de la Commune V du district de Bamako, 8 ont été testées positives au VIH et mises sous traitement. Selon le ministère de la Santé et du Développement social, 28 nouveau-nés de mères séropositives ont tous bénéficié d’une prophylaxie antirétrovirale dans ce Centre sur cette période. Tout comme 36 441 patients sont suivis régulièrement sous «ARV» (anti-rétroviraux) dans l’Unité de prise en charge dudit centre, soit 10 % de la file active du district sanitaire.

Créé en 2018, ce centre a formé plus de 36 points focaux régionaux et a permis de dépister et de traiter efficacement des centaines de femmes enceintes séropositives. Le ministre de la Santé a salué les efforts du personnel du centre et a souligné l’importance de ces initiatives pour améliorer la santé reproductive et réduire la transmission du VIH au Mali…

