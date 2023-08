Le vinaigre de cidre séduit de nombreuses personnes à cause de ses vertus sur la santé. Riche en pectine (une fibre qui aide à l’absorption des glucides), il est réputé pour ses différentes vertus médicinales notamment pour la perte du poids, pour soulager l’insomnie, les troubles gastriques et digestifs. Pour en savoir plus, Dr. Seydou Bah, nutritionniste, nous conseille quelques manières d’en consommer.

Fabriqué à partir de jus de pomme fermenté, le vinaigre de cidre est un produit qui contribue à améliorer la digestion et l’équilibre de l’acidité dans l’organisme. Il réduit les inflammations, soulage les douleurs articulaires dont l’arthrose tout en détoxifiant le foie.

Composé d’une forte teneur en eau dont 93.8mg, 0,2mg en fer, 7mg en calcium et 5mg en magnésium, le vinaigre doit être à la portée de tout un chacun.

“C’est un bijou à bien conserver chez soit puisqu’il contient de nombreuses vitamines et des nutriments comme le phosphore, le calcium, le potassium, le fer et le magnésium. Il faut noter que le vinaigre de cidre nettoie et régénère les cellules, il reminéralise et contribue à la perte de poids tout en réduisant les fringales en diminuant le taux de glycémie et de cholestérol. Le vinaigre stimule la digestion et améliore le transit intestinal grâce à l’acide acétique en le consommant aide à réduire les brûlures d’estomac et les ballonnements. Il soulage les troubles d’hémorroïdes en faisant un bain de siège du précieux produit”, souligne Dr. Bah

Pour la perte du poids, il est préférable de le consommer à jeun le matin en diluant une cuillerée à soupe de vinaigre dans un verre d’eau tiède. La cure ne doit pas dépasser trois semaines, voire un mois. Le vinaigre n’est pas utilisé que sur le plan médical, on peut l’utiliser dans l’entretien capillaire afin d’éviter les chutes de cheveux.

“Il contribue à éviter les différents maux sur la santé mais aussi sa consommation en grande quantité ou sur une trop grande période est nocive sur l’email des dents et peut provoquer des brûlures au niveau de l’œsophage”, conclut le praticien

“Il y a trois mois j’étais un peu en surpoids et une amie m’a suggéré d’utiliser le vinaigre de cidre pour maigrir un peu. Au début je n’y croyais pas trop mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer. J’ai donc suivi la cure. Au bout de trois semaines, j’ai perdu un peu poids et cela a réduit différents maux dont je souffrais comme l’insomnie. Depuis lors, je ne manque plus de vinaigre de cidre à la maison car c’est un allié sur pour mon bien-être”, témoigne Aminata Diarra ménagère.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :