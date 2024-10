102è édition des «Livres en liberté» : Un franc succès grâce aux Clubs Rotary du Mali

La 102è édition des «Livres en liberté» initiée par la Bibliothèque Georges Castera de l’IMBE (BHCL) en Haïti sous la conduite de son directeur général Clément II Benoit s’est déroulée du 20 au 28 septembre 2024 à Bamako et Kati. Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de cet évènement qui a mis à l’honneur la lecture. Un succès grâce aux Clubs Rotary du Mali.

Avec le concours des Clubs Rotary du Mali, la Bibliothèque Georges Castera de l’IMBE (BHCL) en Haïti a organisé du 20 au 28 septembre 2024 à Bamako et Kati la 102è édition de «Livres en liberté», un événement qui a mis à l’honneur la lecture, un outil indispensable pour enrichir l’intelligence, développer les compétences professionnelles et rester en phase avec les évolutions du monde actuel. Le projet s’inscrit dans une vision de partage et d’accès libre à la culture, permettant aux jeunes de découvrir et d’explorer de nouveaux horizons grâce à la lecture.

Cette 102è édition de «Livres en liberté» a commencé le 21 septembre 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ par une conférence inspirante sur l’importance de la lecture et de l’alphabétisation dans la construction de sociétés plus éduquées et plus inclusives. La conférence était animée par l’initiateur de ce rendez-vous de promotion de la lecture, Clément II Benoit.

Le 24 septembre 2024, une cérémonie de don de livres s’est tenue au Lycée Mamby Sidibé de Kati. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le PDG Sunny Akouapha, le Président du Rotary Club de Kati, et le PCO Aboubacar Sidiki NDIAYE. Ce don s’inscrit également dans une dynamique plus large de collaboration culturelle et éducative entre le Mali et Haïti, portée par le Rotary. L’initiative vise à promouvoir la lecture et à encourager les élèves à développer leur curiosité intellectuelle à travers des œuvres littéraires variées de Haïti.

Cette action traduit l’engagement de Clément II Benoit en faveur de l’éducation et de l’alphabétisation de base, l’un des axes stratégiques du Rotary International. Il œuvre ainsi pour un accès à la lecture, un outil essentiel pour l’épanouissement personnel et le développement des compétences fondamentales chez les jeunes.

Accompagné de plusieurs rotariens dont Sunny Akouapha, Abdrahamane Dembélé, Mohamed Sissako, Aboubacar Sidiki N’Diaye, Mamadou Boubacar Sissoko, Clément II Benoît s’est rendu, le 25 septembre à la Bibliothèque Nationale pour faire un don de livres. Sur place, la délégation rotarienne a été accueillie par Bekaye Sidibé, Directeur de la Bibliothèque Nationale. L’objectif de cette action est de promouvoir la lecture en milieu intellectuel, inspirer élèves et étudiants ainsi que chercheurs à mieux connaître Haïti à travers ses œuvres littéraires.

Dans un discours empreint d’émotion, Bekaye Sidibé a exprimé sa gratitude tout en évoquant l’histoire marquante de la Bibliothèque Nationale du Mali. Au nom des Clubs Rotary du Mali, Aboubacar Sidiki N’Diaye, fier d’avoir porté le flambeau de la 102è édition, a remercié chaleureusement les amis d’Haïti et particulièrement Clément II Benoît, qui a parcouru plus de 6.000 kilomètres pour témoigner de son engagement envers les valeurs du Rotary et son amour pour la lecture.

Le lendemain, c’est-à-dire le jeudi 26 septembre, Clément II Benoît était au Collège Enko Bamako où il fait un don de livres avant d’animer une conférence sur l’importance de la lecture dans le cadre d’un apprentissage fluide et continu. Dans son exposé, l’initiateur de «Livres en liberté» a rappelé aux élèves et aux enseignants du Collège Enko Bamako l’importance d’intégrer la lecture dans leurs habitudes quotidiennes, soulignant qu’elle regorge de ressources précieuses pour créer un environnement de connaissances sain et riche.

Pour l’ancien assistant gouverneur de district Aboubacar Sidiki N’Diaye : «les écrans nous dévorent, mais la lecture nous nourrit ; elle nous guide à travers le labyrinthe du savoir.

Clément II Benoît: Docteur Honoris Causa du Groupe Université GEMINI

Le 27 septembre, une conférence a été organisée lors de la réunion statutaire du Rotary Club Bamako Titibougou à l’Hôtel de l’Amitié sous le thème : «De la passion de la lecture à l’amour de la patrie». Cette conférence, animée avec brio et émotion par Clément II Benoît, a captivé l’audience.

Après cette conférence, le Professeur Ahmed Touré du Groupe Université GEMINI a tenu à le remercier lui décernant le titre de Docteur Honoris Causa du Groupe Université GEMINI.

Par ailleurs, les Rotary Clubs du Mali ont également honoré Clément II Benoît avec une attestation de reconnaissance par le secrétaire permanent des Intervilles du Mali PADG Sissako, en témoignage de son engagement dans la promotion de la lecture à travers la 102è édition de Livres en Liberté tenue au Mali.

Cet événement, organisé avec le soutien des clubs Rotary du Mali, a été un franc succès grâce notamment à la détermination de son initiateur Clément II.

Une mention spéciale est adressée au Comité d’organisation de cette édition qui a à sa tête le Past Assistant Governor (PAG) Aboubacar Sidiki NDIAYE pour son dévouement et surtout son adhésion aux valeurs du Rotary.

La Présidente du Rotary Club Bamako Titibougou Asmâa Coulibaly a profité de cette occasion pour remercier tous les rotariens, rotaractiens et personnalités de leurs participations à cette belle rencontre entre le Mali et Haïti.

CD avec Clubs Rotary du MaliAvec le concours des Clubs Rotary du Mali, la Bibliothèque Georges Castera de l’IMBE (BHCL) en Haïti a organisé du 20 au 28 septembre 2024 à Bamako et Kati la 102è édition de «Livres en liberté», un événement qui a mis à l’honneur la lecture, un outil indispensable pour enrichir l’intelligence, développer les compétences professionnelles et rester en phase avec les évolutions du monde actuel. Le projet s’inscrit dans une vision de partage et d’accès libre à la culture, permettant aux jeunes de découvrir et d’explorer de nouveaux horizons grâce à la lecture.

Cette 102è édition de «Livres en liberté» a commencé le 21 septembre 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ par une conférence inspirante sur l’importance de la lecture et de l’alphabétisation dans la construction de sociétés plus éduquées et plus inclusives. La conférence était animée par l’initiateur de ce rendez-vous de promotion de la lecture, Clément II Benoit.

Le 24 septembre 2024, une cérémonie de don de livres s’est tenue au Lycée Mamby Sidibé de Kati. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le PDG Sunny Akouapha, le Président du Rotary Club de Kati, et le PCO Aboubacar Sidiki NDIAYE. Ce don s’inscrit également dans une dynamique plus large de collaboration culturelle et éducative entre le Mali et Haïti, portée par le Rotary. L’initiative vise à promouvoir la lecture et à encourager les élèves à développer leur curiosité intellectuelle à travers des œuvres littéraires variées de Haïti.

Cette action traduit l’engagement de Clément II Benoit en faveur de l’éducation et de l’alphabétisation de base, l’un des axes stratégiques du Rotary International. Il œuvre ainsi pour un accès à la lecture, un outil essentiel pour l’épanouissement personnel et le développement des compétences fondamentales chez les jeunes.

Accompagné de plusieurs rotariens dont Sunny Akouapha, Abdrahamane Dembélé, Mohamed Sissako, Aboubacar Sidiki N’Diaye, Mamadou Boubacar Sissoko, Clément II Benoît s’est rendu, le 25 septembre à la Bibliothèque Nationale pour faire un don de livres. Sur place, la délégation rotarienne a été accueillie par Bekaye Sidibé, Directeur de la Bibliothèque Nationale. L’objectif de cette action est de promouvoir la lecture en milieu intellectuel, inspirer élèves et étudiants ainsi que chercheurs à mieux connaître Haïti à travers ses œuvres littéraires.

Dans un discours empreint d’émotion, Bekaye Sidibé a exprimé sa gratitude tout en évoquant l’histoire marquante de la Bibliothèque Nationale du Mali. Au nom des Clubs Rotary du Mali, Aboubacar Sidiki N’Diaye, fier d’avoir porté le flambeau de la 102è édition, a remercié chaleureusement les amis d’Haïti et particulièrement Clément II Benoît, qui a parcouru plus de 6.000 kilomètres pour témoigner de son engagement envers les valeurs du Rotary et son amour pour la lecture.

Le lendemain, c’est-à-dire le jeudi 26 septembre, Clément II Benoît était au Collège Enko Bamako où il fait un don de livres avant d’animer une conférence sur l’importance de la lecture dans le cadre d’un apprentissage fluide et continu. Dans son exposé, l’initiateur de «Livres en liberté» a rappelé aux élèves et aux enseignants du Collège Enko Bamako l’importance d’intégrer la lecture dans leurs habitudes quotidiennes, soulignant qu’elle regorge de ressources précieuses pour créer un environnement de connaissances sain et riche.

Pour l’ancien assistant gouverneur de district Aboubacar Sidiki N’Diaye : «les écrans nous dévorent, mais la lecture nous nourrit ; elle nous guide à travers le labyrinthe du savoir.

Clément II Benoît: Docteur Honoris Causa du Groupe Université GEMINI

Le 27 septembre, une conférence a été organisée lors de la réunion statutaire du Rotary Club Bamako Titibougou à l’Hôtel de l’Amitié sous le thème : «De la passion de la lecture à l’amour de la patrie». Cette conférence, animée avec brio et émotion par Clément II Benoît, a captivé l’audience.

Après cette conférence, le Professeur Ahmed Touré du Groupe Université GEMINI a tenu à le remercier lui décernant le titre de Docteur Honoris Causa du Groupe Université GEMINI.

Par ailleurs, les Rotary Clubs du Mali ont également honoré Clément II Benoît avec une attestation de reconnaissance par le secrétaire permanent des Intervilles du Mali PADG Sissako, en témoignage de son engagement dans la promotion de la lecture à travers la 102è édition de Livres en Liberté tenue au Mali.

Cet événement, organisé avec le soutien des clubs Rotary du Mali, a été un franc succès grâce notamment à la détermination de son initiateur Clément II.

Une mention spéciale est adressée au Comité d’organisation de cette édition qui a à sa tête le Past Assistant Governor (PAG) Aboubacar Sidiki NDIAYE pour son dévouement et surtout son adhésion aux valeurs du Rotary.

La Présidente du Rotary Club Bamako Titibougou Asmâa Coulibaly a profité de cette occasion pour remercier tous les rotariens, rotaractiens et personnalités de leurs participations à cette belle rencontre entre le Mali et Haïti.

CD avec Clubs Rotary du Mali

A cœur ouvert avec Clément II de Benoit

Né le 20 avril 1979 à Limbé en Haïti, Clément II Benoit est détenteur d’un Master en management culturel. Opérateur culturel et poète très connu du milieu littéraire haïtien, cet amoureux des livres a fondé, le 8 juillet 2001 à l’âge de 22 ans, sa première bibliothèque George Castera du Limbé (BGCL) et la Bibliothèque Dany Laferrière de Petit-Trou de Nippes (BDLP). «Ambassadeur de bonne volonté» pour son important travail accompli dans le domaine de la promotion du livre, de la lecture et de la littérature de l’Action Citoyenne du Limbé, il est l’initiateur de “Livres En Liberté”, véritable mouvement de décentralisation du livre en Haïti. Cette grande foire itinérante du livre qui sillonne le monde pour promouvoir la lecture.

En marge de la réunion statutaire du Rotary Club Bamako Ouest, le 28 septembre 2024, nous lui avons posé quelques questions.

Votre présence au Mali se situe dans quel cadre ?

Je suis au Mali dans le cadre de la 102è édition de «livres en liberté» suite à une invitation des Clubs Rotary du Mali. J’ai été dans plusieurs établissements scolaires pour y faire don de livres haïtiens.

Quel est l’objectif visé par cette édition ?

Le premier objectif est la décentralisation de la culture du livre, en donnant des opportunités de lecture aux jeunes. Deuxièmement, je fais la promotion de la littérature haïtienne à travers ses grands auteurs comme Lolo Blanc, Yannick Laence, Gary Victor, Jimmy Mal val, Bonnel Auguste. Je suis ici pour partager la littérature contemporaine d’Haïti

Comment votre séjour a été meublé?

J’ai animé des conférences au lycée de Kati, organisé des ateliers avec les jeunes. Je suis allé au collège Enko Bamako. Le lancement a eu lieu au palais de la culture Amadou Hampâté Bâ. Ce fut un grand succès.

Que retenez-vous de votre séjour au Mali ?

Les rotaractiens, les rotariens sont très accueillants. Je garderai d’eux de très bons souvenirs. C’est une édition spéciale. «Je suis venu, j’ai vu, je suis convaincu….J’aime le Mali».

Quelle est la particularité de cette édition ?

Pourquoi c’est une édition spéciale pour moi? C’est une première fois que j’organise «Livres en liberté» dans un pays d’Afrique francophone grâce à une action commune des clubs. D’habitude, c’est un club qui l’organise. Quand l’action est commune, elle devient majeure.

Quel est votre appel à l’endroit des jeunes ?

J’invite les jeunes à lire et à lire tôt. Toutes les connaissances se trouvent dans les livres. A ceux qui veulent devenir médecin, avocat, ingénieur, agronome, secrétaire, etc, je dis que seule la lecture vous permettra d’atteindre ces objectifs. Lire, c’est voyager.

Propos recueillis par Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :