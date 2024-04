Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme instituée par les Nations Unies chaque 8 mars, la coopérative Mukansi a animé le samedi 20 avril 2024 au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CNDIFE), une journée informative sur le thème : ‘ Investissement et gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprise de femmes’. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille,

Initiée par la coopérative MUKANSI (Musow Ka Nièta Sira), la présente rencontre a été riche en terme d’activités. En plus d’un panel animé sur l’investissement et la gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprises de femmes, ladite journée a abrité une exposition vente des produits agroalimentaires et autres produits générés par les femmes de Mukansi.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mandjou Sangho, dans son intervention, a salué l’initiative qui s’accorde en parfaite ligne avec la vision de son département. Qui, aux côtés des femmes commémore la journée des droits des femmes en hommage de leur bravoure et engagement.

Quant à la présidente de la coopérative Mukansi, Sangaré Aïssata Koné, elle notera que la célébration de la journée internationale des droits des femmes, va au-delà du folklore, qu’elle est surtout l’occasion de se mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique.

« La promotion de la femme et l’autonomisation de celles-ci ne sont pas seulement des objectifs louables, mais également des impératifs moraux et économiques. En investissant dans le potentiel des femmes, nous investissons dans l’avenir de nos sociétés toutes entières. C’est pourquoi nous devons redoubler d’efforts pour surmonter les obstacle qui entravent leur pleine participation à la vie publique et économique et leur épanouissement, et œuvrer ensemble vers un monde plus juste, égalitaire et inclusif pour tous », a –t-elle déclaré à l’occasion.

Parlant du secteur de l’agro-alimentaire, Mme Sangaré soulignera les grands défis auxquels les actrices du domaine sont confrontées, et ce malgré leur grand potentiel. Il s’agit notamment du problème de l’emballage, du difficile accès aux crédits, l’insuffisance d’équipements modernes, le difficile accès aux matières premières etc.

S’agissant du panel animé sur le thème « Investissement et gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprise », les panelistes : Diahara Thomas, Fatoumata Bocoum, Badjiè Coulibaly, Moro Siaka Diallo et Badjiè Coulibaly , ont chacun à leur tour, développé des réflexions visant à améliorer les activités génératrices de revenus et les entreprise de femmes.

Parmi ces réflexions, on note : la nécessité d’une bonne structuration, le défi de la qualité et du respect des normes, l’importance d’un bon marketing entre autres recommandations faites par les panelistes.

Khadydiatou SANOGO, Ce reportage est publié avec le soutien de JDH, Journalistes pour les Droits Humains et National Endowment for Democracy-NED

