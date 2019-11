Hier, lundi 11 novembre, au palais de la culture, l’ONG caritative, Qatar Charity, a fait parler son élan de solidarité en faveur des personnes démunies. Elle a fait don de 95 projets générateurs de revenus, en présence du ministre de la solidarité et son homologue de l’habitat, pour une valeur de plusieurs centaines de millions de FCFA.

Les 95 projets financés concernent, entre autre, les secteurs de l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, la pêche, la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, l’hydraulique et le commerce. Lesquels, selon le ministre de la solidarité, Hamadoun Konaté, sont des leviers importants pour le développement socioéconomique du Mali.

Ces actions de portée sociale et humanitaire sont relatives ‘’ à des consultations gratuites à 100 orphelins avec fournitures de médicaments, des distributions de kits scolaires comprenant des tenues et fournitures scolaires à 111 orphelins, le recasement de 66 familles du village Bozo de « Dagaba » dans la commune rurale de N’Gabacoro droit victimes de déguerpissement, le parrainage de 6000 orphelins qui vont bénéficier de traitements antipaludiques et de moustiquaires imprégnés. La valeur de ce soutien est estimée à plus de 400 Millions FCFA, la remise de moto tricycles à une quinzaine de personnes handicapées etc. ’’

Pour le patron du ministère de la solidarité, ce geste de générosité de Qatar CHarity réaffirme ‘’ son engagement aux côtés du Gouvernement du Mali dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et du renforcement de la résilience des populations les plus fragiles’’. Ajoutant qu’en étant présente à cette 25ème édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, Qatar Charity exprime sa solidarité au peuple malien tout en apportant des réponses aux nombreuses attentes légitimes des populations et singulièrement des groupes vulnérables.

Le directeur du bureau de l’ONG, Said Zoulgami de poursuivre que Qatar Charity participe auprès du gouvernement malien en vue de contribuer à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables notamment les femmes, les orphelins et les handicapés. Contrairement aux années précédentes, l’ONG a mis l’accent sur les initiatives privées en finançant des actions de développement au lieu des donations.

Les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance du généreux donateur en promettant d’utiliser à des fins utiles les dons reçus.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

