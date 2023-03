2ème édition de Connect 223 : Une incitation pour le retour volontaire des migrants au bercail

Le jeudi 9mars 2023 au Grand hôtel de Bamako, se sont déroulées les activités de la 2ème édition de Connect 223. Organisée par l’Organisation internationale pour les Migrants (OIM) en partenariat avec le gouvernement et l’Association l’Union des Ambassadeurs, la 2ème édition de Connect 223 a été magnifiée sous le thème « Migration, Jeunesse : Ensemble bâtissons l’avenir du Mali » . Le ministre des maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, M. Alhamdou Ag Ilyene a présidé la cérémonie d’ouverture.

« C’est avec beaucoup d’émotions que je prends la parole au nom de notre organisation “l’Union des Ambassadeurs” – qui est un réseau de jeunesse, un réseau de professionnels et d’entrepreneurs issue de la migration. Notre organisation entend incarner, de par le parcours de ses membres ; une migration positive et constructive. En effet, nous avons fait consciemment le choix de faire ce que nous appelons notre “Sègin So”, notre retour aux sources, en l’occurrence au Mali, afin de participer au développement économique et social du pays », a déclaré la vice-présidente de l’Union des Ambassadeurs, Mme Yasmine Cissé lors de cette cérémonie d’ouverture. Et d’expliquer que leur association est constituée de personnes ayant de leur propre arbitre décidé de retourner au pays pour contribuer à la construction de l’édifice national. Aussi cet événement se veut donc un espace de partage et d’échange en soutien à la Politique Nationale de Migration qui consiste à faire de la migration un atout pour le Mali. Joignant sa voix à celle de la vice-présidente de l’Union des Ambassadeurs et celle du ministre, le représentant pays de l’OIM, M. Pascal Reyntjens, reviendra à son tour sur la grande contribution de Connect 223 en faveur de la migration. Car développée en 2019 par l’OIM, Connect 223 est une plateforme qui réunit les acteurs clés de la question de migration et ses enjeux. La présente qui a enregistré une grande participation des acteurs de l’écosystème de la migration en plus des étudiants et autres acteurs de la société civile, a donné lieu aux débats portant sur des thèmes liés à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ( PMM).

