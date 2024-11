Les rideaux sont tombés à Bamako, mardi dernier, à la troisième édition du forum de la société civile sur la contribution des organisations de la société civile sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Ces assises visaient à rendre plus inclusive et respectueuse la démocratie participative en amplifiant la collaboration entre l’Etat et les OSC du Mali et du Sahel.

Ce forum ’ organisé par Alliance Citoyenne d’Appui à la RSS, en partenariat avec la Friedrich-Ebert-Stiftung, visait à rassembler les différents acteurs, notamment les représentants de l’État, des organisations de la société civile, des experts en sécurité et des partenaires internationaux, pour discuter des moyens de renforcer cette collaboration essentielle. Pendant ces deux jours à Bamako, les participants ont examiné les politiques et les initiatives de réforme existantes, notamment celles relatives à l’implication des acteurs de la société civile dans le processus du RSS.

Aussi, ce forum a offert une plateforme aux participants afin d’évaluer les politiques et les initiatives en matière de RSS au Mali. Egalement, la société civile a analysé les perspectives économiques et les mécanismes du financement de la réforme du secteur de la sécurité, notamment la problématique des interactions entre croissance économique, besoins vitaux des populations, délivrance des services sociaux de base et sécurité au Mali.

La Représentante de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung a rappelé l’importance de la réforme du secteur de la Sécurité qui, selon elle, Vise à promouvoir la bonne gouvernance, à renforcer les capacités de I‘Etat à répondre aux attentes des populations en matière de l’instauration de la confiance entre les populations et les institutions de défense, de sécurité et de justice. Le Commissariat à la RSS a entrepris des campagnes de sensibilisation et d’information de tous les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans le processus. Au terme de ces jours, une batterie de recommandations a été formulée par les participants pour rendre le RSS plus inclusive et respectueuse de la démocratie participative.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

