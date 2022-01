Le Centre pour le Développement du Secteur Agroalimentaire (CDA) a tenu la 3ème session de son conseil d’administration le 6 janvier 2022 dans les locaux du Ministère de l’Industrie et du Commerce. Les travaux ont été présidés par le ministre Mahmoud Ould Mohamed.

Le Centre pour le Développement du Secteur Agroalimentaire ( CDA) est le dispositif institutionnel crée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour le développement du secteur agroalimentaire dont l’objectif est de contribuer à l’ augmentation de la richesse nationale et d’assurer la sécurité alimentaire . La présente session avait à l’ordre du jour : l’examen et l’adoption du procès verbal et l’état d’exécution de la deuxième session ordinaire du CA ; les rapports d’exécution du budget et des activités de 2021 ; les projets d’exécution du budget et des activités de 2021 ; les projets du programme annuel des activités et du budget de 2022. Les autorités maliennes accordent une grande importance à l’essor du secteur de l’agroalimentaire, et pour le ministre en charge de l’industrie et du commerce, les questions de valorisation, de transformation, de commercialisation et d’exportation des produits agricoles sont au centre des préoccupations des politiques de développement agricole et industriel. En effet, selon le ministre Mahamoud Ould Mohamed, le développement du secteur agroalimentaire devrait non seulement permettre de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, mais il devrait surtout soutenir la dynamique du secteur secondaire en lui fournissant les matières premières de base nécessaires à ses activités. Rappelant l’énorme potentiel dudit secteur en se référent au grand potentiel de production pour les matières premières agricoles ; l’existence d’une forte demande nationale de produits agroalimentaire ( couverte par plus 70% par les importations ; l’amélioration du climat des investissements ainsi que la présence d’organisations professionnelles du secteur agroalimentaires, le ministre en charge du portefeuille du commerce, a déploré le faible développement du secteur. Qui reste confronté aux difficultés d’accès au financement, au poids du coût excessif de l’énergie, à l’insuffisance des structures de contrôle et de certification des normes en plus des difficultés d’accès aux équipements appropriés. Cette session est donc opportune pour les membres du CA d’analyser les documents mis à examen afin d’aboutir à des solutions idoines dont la mise en œuvre va permettre au Centre pour le développement du secteur agroalimentaire de promouvoir le secteur agroalimentaire.

