L’association « Citoyen modèle » a procédé à la distinction de plusieurs citoyens de Kati. La cérémonie de remise des insignes aux nominés a eu lieu, le samedi 17 février 2024, au Conseil de cercle de Kati sous la présidence de Mamadou Dembélé représentant du préfet de Kati. Et notre confrère Moussa Diarra est parmi les récipiendaires qui ont été distingués « citoyens modèles ».

Une foule magnifique composée de représentants d’autorités communales et de notabilités, des amis et proches des nominés avait envahi la salle de conférence du Conseil de Cercle de Kati à l’appel du « Citoyen modèle » pour la cérémonie de remise de distinctions aux bâtisseurs, aux citoyens exemplaires de la ville de Kati. Parrainée par l’honorable Alioune Gueye, cette 4ème édition s’est ouverte avec l’hymne national, suivi d’une minute de silence en hommage aux victimes de la crise malienne. Tiékoura Koné a, au nom de toute la légitimité traditionnelle, remercié les organisateurs pour le choix porté sur sa ville, avant de féliciter et formuler des bénédictions à l’endroit des distingués.

Selon Ousmane S Touré, coordinateur de l’association « Citoyen modèle », l’association a pour objectifs de : encourager les bâtisseurs, promouvoir la citoyenneté, consolider la solidarité ». Le but est de récompenser des citoyens qui ont posé des actes allant dans le sens du développement communautaire. Il a aussi expliqué le processus de sélection qui se fait en toute impartialité, ne souffrant d’aucun népotisme. « Tous ceux qui sont récompensés aujourd’hui ont fait preuve de citoyen modèle à travers leurs actions pour le l’essor de la commune. Ils ont été remarqués et sélectionnés après un mois d’enquête », a-t-il poursuivi.

Mamadou Dembélé, président et récipiendaire, s’est montré très honoré de présider un tel événement au nom du préfet du cercle. Il a apprécié l’initiative qui, selon lui, permettra de renforcer la citoyenneté. Il a ensuite encouragé les lauréats afin qu’ils continuent à servir d’exemple pour d’autres, avant de lancer la cérémonie de remise. Ils sont ainsi 58 citoyens dont Moussa Diarra, à recevoir une Médaille et une attestation de reconnaissance pour leur engagement dans les actions de l’avancement de la localité de Kati.

Moussa Diarra est Journaliste, animateur et enseignant. Il est aussi connu à travers ses engagements indéfectibles pour le développement des différents quartiers où il a habité à Kati. Il a su, grâce à son humour, sa jovialité et sa sympathie, rassembler les jeunes autour d’objectifs communs et utiles pour la communauté. Humaniste, travailleur, on ne pourra énumérer toutes les qualités de l’homme qui a toujours œuvré dans la discrétion. A son actif, nous pouvons noter : des émissions radiophoniques sur la santé, l’éducation et l’éveil des consciences sur la radio reine de la paix de Kati, dans la presse écrite et même en ligne ; de nombreux interviews et des formations à l’endroit des femmes pour leur autonomisation. Son talent d’orateur lui a valu d’être plusieurs fois maître de cérémonie lors desquelles son verve, sa maîtrise du sujet ont marqué plus d’un.

Récompensé ce jeune cadre, cet intellectuel de grand calibre, c’est promouvoir l’excellence et le mérite, qu’on n’a pas toujours la chance de bénéficier vivant. Donc il peut être fier d’avoir été célébré vivant. C’est aussi un signe d’espoir en avenir du Mali dont le pilier est la jeunesse. Comme on le dit : « Un bienfait n’est jamais perdu ». Moussa Diarra a beaucoup fait sans arrières pensées et il vient d’être agréablement surpris par ses actions citoyennes dans le développement de la ville garnison de Kati. A travers cette distinction, M. Diarra est désormais un « Citoyen modèle reconnu » du Mali en général et du Kati en particulier.

Broulaye Koné, Stagiaire

