L’Hôtel Collection Radisson (Ex- Sheraton) a servi de cadre, le jeudi 2 novembre 2023, à la tenue de la 6ème édition de la journée de la CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) avec comme thème central: « l’unité d’action syndicale pour une prescription rationnelle et une bonne gestion des feuilles de soins ». La cérémonie d’ouverture de cette rencontre était présidée par le représentant du ministre de la santé et du développement social, Dr. Abdoulaye Guindo, en présence du Directeur Général de la CANAM, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, du secrétaire général du comité syndical de la CANAM, Tiécoura Doumbia et de nombreuses autres personnalités.

Dans ses mots de bienvenue, le secrétaire général du comité syndical de la CANAM, Tiécoura Doumbia, a fait savoir la journée de la CANAM constitue une belle opportunité non seulement pour échanger, avec l’ensemble des acteurs concernés par la question de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) sur les préoccupations de l’heure, mais aussi, un espace de dialogue social approprié entre les autorités en charge de la gestion de l’AMO et les travailleurs de la CANAM.

Avant d’inviter la Direction générale de la CANAM à l’accélération du processus d’adoption du plan de carrière des travailleurs de la CANAM et l’opérationnalisation de l’organigramme du Régime d’Assurance Maladie Universelle « RAMU ». Selon lui, suite à une évaluation de la CANAM sur les prescriptions, le coût moyen des ordonnances est passé de 3 000 FCFA à 25 000 FCFA dans le cadre de l’AMO. « Sur la base des informations que j’ai reçues, il ressort que la prescription d’un médicament est l’acte final d’une consultation. Elle doit être rationnelle, de qualité, ce qui implique un certain nombre de paramètres dont le coût et la qualité des prescripteurs.

Dans le système de santé, le médecin est le principal responsable de la prescription des ordonnances. De nos jours, force est de reconnaitre qu’il y a des efforts à faire à ce niveau au vu de nombreuses interpellations de médecins et les constats assortis de ces interpellations », a indiqué Tiécoura Doumbia. Le comité syndical de la CANAM est convaincu que des efforts doivent être consentis par tous les acteurs concernés par l’AMO pour renforcer la sensibilisation sur la prescription rationnelle afin de garantir une assurance maladie pérenne pour toute la population du Mali. « C’est dans cette optique que nous avons, avec l’implication des responsables syndicaux des organismes de prévoyance sociale ainsi qu’avec les syndicats de la santé, choisi pour cette édition de la journée de la CANAM, ce thème central à savoir : « l’unité d’action syndicale pour une prescription rationnelle et une bonne gestion des feuilles de soins ». Nous avons l’intime conviction que la synergie d’actions contribuera de manière significative à sensibiliser et à informer tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de l’AMO sur les avantages de la prescription rationnelle et la bonne gestion des feuilles de soins en vue de garantir la pérennité du régime de l’assurance maladie dans notre pays », a conclu Tiécoura Doumbia.

Abondant dans le même sens, le représentant du secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Issa Bengaly, a souhaité la nécessité de bannir la fraude dans le système AMO pour la pérennisation de la CANAM. Quant au Directeur Général de la CANAM, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, il a remercié le comité syndical pour l’organisation de cette journée. « C’est une occasion de renforcer le dialogue social », a-t-il dit.

Pour sa part, le représentant du ministre de la santé et du développement social, Dr. Abdoulaye Guindo, a fait savoir que cette journée revêt une signification particulière pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) au Mali. « Elle est l’occasion de discuter, d’échanger et de collaborer sur des questions cruciales liées à notre système de santé », a-t-il dit.

En outre, il a souligné le rôle essentiel que joue la CANAM en tant qu’acteur clé de notre système de santé. « Elle est un pilier fondamental de l’AMO au Mali, et son action contribue à garantir l’accès aux soins de santé pour l’ensemble de la population », a conclu le représentant du ministre.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :