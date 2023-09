74e anniversaire de la fondation de Chine : l’Ambassadeur Chen Zhihong vante le modèle de développement de son pays

Dans le cadre de la célébration du 74ème anniversaire de la fondation de l’empire du milieu, L’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali a organisé, le jeudi 14 septembre, une cérémonie au Centre internationale de Bamako (CICIB). C’était sous l’égide de son ambassadeur Chen Zhihong et présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

« L’année 2023 marque le 74ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 45ème anniversaire de la réforme et de l’ouverture de la Chine », a rappelé l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Chen Zhihong n’a pas manqué de vanter le modèle de développement de son pays. Il a affirmé que la réussite de la modernisation chinoise montre que la modernisation n’est pas un privilège exclusif de certains pays, mais un droit inaliénable de tous les pays, surtout des pays en voie de développement, taclant au passage les pays occidentaux, sans aller jusqu’à citer de nom.

Revenant sur la coopération entre le Mali et la Chine, le diplomate chinois a indiqué que la relation entre les deux pays est basée sur l’amitié et la sincérité. « Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, quels que soient les aléas de la situation internationale, les deux pays ont réalisé un développement sain et durable des relations bilatérales dans de nombreux domaines. La confiance politique mutuelle n’a cessé d’approfondir. Les deux pays se soutiennent mutuellement sur des sujets d’intérêts fondamentaux, surtout sur les questions concernant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la voie de développement indépendante », a commenté Chen Zhihong.

A l’en croire, les coopérations bilatérales ont porté d’abondants fruits, tels que le troisième Pont de Bamako, l’Hôpital du Mali, la Centrale hydroélectrique de Gouina, le projet de la Cité universitaire de Kabala (phase I et II), le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire et le CICB où nous sommes. « La Chine accompagnera toujours le Mali sur la voie de développement », a-t-il insisté. Avant d’ajouter que « l’engagement commun de la Chine et de l’Afrique à promouvoir la modernisation sur leurs propres fondements politiques, sociaux et culturels apportera certainement des énergies positives pour la construction de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité ».

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération international a affirmé que depuis près de 60 ans de relations diplomatiques et politiques, la confiance entre les deux pays n’a cessé de renforcer. Dans cette dynamique, souligne Abdoulaye Diop, le renforcement des relations entre la Chine et le Mali est une réalité visible dans le domaine politique, économique et commerciale.

A noter que la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement de nombreuses personnalités maliennes dont l’ancien Premier ministre, Moussa Mara.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

