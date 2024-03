8 mars 2024 au Mali : La Femme célébrée comme un pilier essentiel de la paix et de la prospérité nationale

Les Maliennes, du moins les Bamakoises, ont officiellement célébré la Journée internationale de la Femme vendredi denier dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. C’était en présence du président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.

La Secrétaire générale de la Coordination des associations et Ong féminines du Mali (CAFO), Mme Goundo Sissoko, lui a exprimé la gratitude des Maliennes en mettant en exergue les progrès réalisés grâce aux luttes héroïques des femmes pour leurs droits et leur représentativité. Elle a également mis l’accent sur l’importance de transformer la résilience des femmes en opportunités concrètes et d’adapter les approches d’appui aux réalités socioculturelles du Mali.

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a également remercié le chef de l’Etat pour son soutien sans faille à l’autonomisation des femmes. Elle a mis l’accent sur les progrès en termes de représentativité féminine et de lutte contre les violences faites aux femmes. Madame la ministre a aussi souligné l’engagement continu des femmes dans le développement national et leur solidarité face aux défis sécuritaires du Mali.

Quant au Colonel Assimi Goïta, il s’est appesanti sur «l’importance de la Femme dans le développement national» en saluant les initiatives visant à promouvoir les droits des femmes, particulièrement dans un contexte de crise multidimensionnelle où leur résilience est singulièrement remarquable. Le président Goïta a souligné les efforts du gouvernement pour intégrer les femmes dans les sphères publiques à travers des nominations à des postes clés. Ce qui réaffirme l’engagement du Mali envers l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes comme piliers essentiels de la paix et de la prospérité nationale.

Depuis son institutionnalisation par les Nations unies en 1977, la Journée internationale de la Femme d’évaluer les progrès réalisés et les défis à relever pour les femmes du monde entier. Au Mali, des avancées significatives ont été observées, notamment avec la nouvelle constitution qui favorise leur participation active dans les réformes politiques et institutionnelles ainsi que leur présence dans les instances de prise de décision.

Aïssata Bâ

Commentaires via Facebook :