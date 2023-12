82eme session du conseil d’administration de la BDM SA : Maintenir le cap vers un futur plus radieux

Le Conseil d’Administration de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a tenu sa 82ème Session le Samedi 09 Décembre 2023, dans la salle de conférence du siège de la banque, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Ahmed Mohamed AG HAMANI, Président du Conseil d’Administration.

Après examen et adoption des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a fait le point de mise en œuvre de ses recommandations précédentes et de celles de la Commission Bancaire de l’UMOA, adopté le procès-verbal de la session, examiné et adopté le Plan à Moyen Terme (PMT) 2024-2027, examiné les rapports d’activités et d’exécution des budgets au 30 Septembre 2023, procédé à l’adoption des budgets de l’Exercice 2024 et approuvé des documents réglementaires.

Les filiales du Groupe BDM en Côte-d’Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée Bissau ont également tenu leurs différentes sessions de Conseil d’Administration, respectivement les 17, 23 et 29 Novembre 2023. Aussi, le Conseil d’Administration a-t-il noté avec satisfaction les résultats réalisés par l’ensemble des entités du Groupe BDM sur les différentes places où elles évoluent.

Le Conseil d’Administration a tenu à adresser ses vives et chaleureuses félicitations ainsi que ses encouragements aux Dirigeants et Personnels, pour les performances réalisées dans un contexte particulièrement difficile tout en Ies exhortant à maintenir le cap vers un futur plus radieux.

Bamako, le 09 décembre 2023

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

S.E.M Ahmed Mohamed AG HAMANI

Ancien Premier Ministre du Mali

Grand Officier de l’Ordre National du Mali

