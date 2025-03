Abdoul Wahab Diakité, sur les nouvelles taxes : « Nous allons demander aux opérateurs télécoms de publier les sommes collectées ».

Ce samedi 15 mars, en marge de la Journée mondiale des droits des consommateurs, Abdoul Wahab Diakité, le président de l’Association des consommateurs du Mali (ASCOMA), a animé, une conférence débat. L’événement a eu lieu à l’Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives en Développement (IRPAD).

« Une transition juste vers de modes de consommation durable pour un large choix au sein des marchés régionaux de l’Afrique ». C’est le thème de l’édition 2025 de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Dans son mot de bienvenue, le président de l’ASCOMA a rappelé le contexte de la création de la journée mondiale et les neufs droits reconnus aux consommateurs partout dans le monde.

Parlant du Mali et de l’actualité marquée par les nouvelles taxes imposées aux consommateurs maliens, le président Diakité estime que les associations ont donné le feu vert aux prélèvements sur les opérations de mobile money et de recharge téléphonique pour le bien du plus grand nombre de Maliens. « Faute de courant, il y a eu des pertes en vies humaines l’année dernière, des emplois sont perdus. En tout état de cause, les associations de consommateurs ont accepté les prélèvements avec des propositions ».

Une proposition était d’éviter le Trésor public pour loger le fonds logé à la présidence de la République. Aussi, des propositions de durée ont été faites. La prochaine proposition qui sera formulée, selon le président de l’ASCOMA, est de « demander aux opérateurs télécoms de publier périodiquement par voie de presse les sommes collectées ».

Kennedy…1er consommateur !

Sur l’histoire de la Journée mondiale, le président Abdoul Wahab Diakité informe que le 15 mars 1962, devant le Congrès américain, le président John F. Kennedy a fait un discours qui consacre la naissance des quatre droits fondamentaux des consommateurs. « Nous sommes tous consommateurs, par définition (…). Les deux tiers des dépenses de l’économie sont le fait des consommateurs. Mais ils constituent le seul groupe important de l’économie à ne pas être efficacement organisé et dont les opinions sont souvent ignorées », a déclaré Kennedy.

Ce jour-là devant le Congrès, les quatre droits fondamentaux des consommateurs sont proclamés, à savoir : le droit à la sécurité, le droit à l’information, le droit de choisir et le droit d’être entendu. Plus tard, a expliqué le président de l’Association des consommateurs du Mali, les droits de consommateurs ont été complétés à neufs droits internationalement reconnus.

Prenant la parole, le directeur de l’IRPAD, Dr Mamadou Koïta, a mis l’accent sur les modes de consommation dans le monde. A ses dires, les dépenses alimentaires représentent 100 milliards de dollars par an. Les pertes et gaspillages alimentaires mondiaux représentent 14% en qualité et 16% en quantité physique. Le système alimentaire mondial est affecté par trois types de crises, à savoir climatique, sécuritaire et sanitaire.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :