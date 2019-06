Cela marque dès lors le début d’un long et douloureux combat dans une société ivoirienne où les personnes en situation de handicap sont généralement et marginalisées et discriminées.

«Dans la société ivoirienne, on ne croit pas aux potentialités des handicapés. Et cette marginalisation commence depuis la famille, depuis le bas âge. Il y a des parents qui rechignent à scolariser un enfant handicapé, parce qu’ils voient cela comme un investissement inutile. Ils se disent que même s’il réussit ses études, au final, il n’aura pas de boulot», explique à Sputnik Aboubacar Kanté.

Aboubacar Kanté, directeur du label de Tiken Jah Fakoly

Cette réalité, lui, «l’enfant conçu hors mariage, chose que la religion musulmane condamne», il peut en témoigner, car l’ayant vécue lorsque sa mère dont il était l’unique enfant s’est mariée à un autre homme.

«Quand mon beau-père a commencé à avoir ses propres enfants avec ma mère, je sentais que moi, je n’étais plus désirable. À tel point que ma mère a dû faire de petits commerces pour me scolariser, car cela lui tenait beaucoup à cœur. Pendant que mon beau-père s’occupait très bien de ses enfants», affirme Aboubacar.

Vivant de plus en plus mal cette situation, il finit par fuguer de la maison à l’âge de 14 ans. Et arrête de ce fait l’école en classe de CM2.

«Ma mère a vraiment galéré pour s’occuper de moi. Je me sentais responsable de toutes les galères qu’elle endurait dans son foyer à cause de moi. Je me suis dit que si je pars, ce serait le mieux pour elle et pour moi aussi», explique-t-il.