Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Col. Abdoulaye Maïga, a procédé dans la Commune urbaine de Koutiala, le jeudi 3 février dernier, à l’inauguration du nouvel Hôtel de Ville et de la Gare routière de Sincina. C’était en présence des autorités administratives et politiques locales, des partenaires techniques et financiers… Montant global des deux joyaux (mairie et gare routière) ? 724, 156 million F CFA, en raison de 379, 689 millions F CFA pour la Gare routière à Sincina et de 344, 467 millions F CFA pour le Bâtiment principal de la Mairie et voie d’accès.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Col. Abdoulaye Maïga, s’est dit heureux d’être parmi les populations de Koutiala pour présider cette cérémonie d’inauguration des infrastructures financées par la Direction de la Coopération Suisse (DDC) à travers le projet d’Appui aux Communes urbaines du Mali (PACUM). « Le PACUM, 4ème Projet urbain du genre, mis en œuvre pour appuyer l’opérationnalisation des stratégies et politiques en faveur du développement des villes du Mali, est une initiative du Gouvernement pour promouvoir le développement des Communes urbaines de ses zones d’intervention. Ladite initiative de promotion du développement des Communes s’inscrit en droite ligne des orientations du Plan d’action du Gouvernement de Transition sous l’impulsion du Premier ministre, Chef du Gouvernement. Elle est également confortée par les conclusions récentes des Assises Nationales de la Refondation, tenues du 11 au 30 décembre 2021», a précisé le ministre Maïga. Et de poursuivre : « Ainsi, le renforcement des acquis de la politique nationale de décentralisation est une des préoccupations majeures du Gouvernement dans le cadre des réformes publiques envisagées pour la refondation de l’Etat “Mali-Koura” sous la Haute autorité de SE le Colonel Assimi GOÏTA, le Président de la Transition et Chef de l’Etat ».

Le ministre a apprécié l’accompagnement de tous les partenaires techniques et financiers en appui au processus de décentralisation et particulièrement la Coopération Suisse et la Banque Mondiale qui ont contribué au financement du projet d’Appui aux Communes Urbaines du Mali. Ce projet novateur a été orienté exclusivement à la réalisation d’infrastructures scolaires, économiques, de voiries et drainages, d’hydrauliques, de santé et diverses, selon le ministre. « Pour cette circonstance, la Commune de Koutiala montre la voie à suivre, celle de l’investissement dans des projets structurants comme la Gare routière tout en améliorant le cadre de travail et les conditions d’accueil des usagers à travers la construction d’un nouvel hôtel de ville communément appelé MAIRIE », a commenté le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation.

Par ailleurs, il a remercié la Coopération Suisse qui a développé un partenariat dynamique avec les Collectivités territoriales de la Région de Koutiala, une de ses zones d’intervention et plus spécifiquement la ville de Koutiala, avant d’inviter le Conseil communal de Koutiala ainsi que les populations, à faire un bon usage des équipements ainsi mis à leur disposition, pour qu’ils perdurent dans le temps.

Mohamed Sylla

