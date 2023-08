Le bureau exécutif de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique (LIMAMA) a organisé un point de presse le samedi 5 août 2023 au siège de l’organisation à Sotuba. L’objectif de cette rencontre était de réagir à la promulgation de la nouvelle constitution et d’émettre des avis sur la question. Les principaux participants à cette déclaration étaient El hadj Fodé Cissé, président de la LIMAMA, Gaoussou Sidiki Minta, secrétaire général, et M. Bailla Bah, secrétaire administratif.

Dans un communiqué rendu public et lu par M. Bailla Bah, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique exprime sa reconnaissance quant au soutien massif dont a bénéficié la nouvelle constitution de la République du Mali, lors du référendum du 18 juin 2023. Cette constitution a été promulguée le samedi 22 juillet 2023 par le Président de la Transition.

Dans ce contexte, la LIMAMA appelle la communauté musulmane à accepter cette nouvelle constitution en toute sérénité. Toutefois, l’organisation souligne qu’elle restera attentive et remplira son devoir de surveillance citoyenne sur toutes les questions d’intérêt national, notamment en ce qui concerne la gestion de la laïcité. La LIMAMA reconnaît ainsi la nécessité de veiller à ce que les principes de la laïcité soient équilibrés et respectueux des valeurs et croyances de tous les citoyens, tout en préservant l’harmonie sociale.

La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique rappelle son engagement en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue interreligieux, tout en encourageant l’ensemble de la communauté musulmane à rester unie dans ces moments cruciaux pour le pays. Cette déclaration de la LIMAMA renforce l’importance de l’acceptation de la nouvelle constitution tout en réaffirmant son rôle actif dans la préservation des valeurs islamiques et la garantie des droits de tous les citoyens maliens dans le cadre de l’évolution constitutionnelle du pays.

Adama Coulibaly

