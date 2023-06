Adoption de la nouvelle constitution : Mohamed Chérif Haïdara du CSDM se dit déçu

C’est à la faveur d’une rencontre tenue le samedi dernier au CICB que les membres issus du Conseil national de la diaspora malienne ( CSDM ) ont dit avoir pris acte avec déception, la reconduction de 《 l’article 46 》 dans le projet de finalisation de la nouvelle constitution dont le président lui-même s’était farouchement opposé et ce, malgré ses démarches et son soutien à la transition.

Même si d’autres actions sont envisagées dans plusieurs pays de la diaspora par les responsables du CSDM dans le cadre de vulgarisation de la nouvelle constitution, son président Mohamed Chérif Haïdara ne semble pas abandonné 《l’article 46 》 que lui-même avait longuement défendu et n’avait pas été pris en compte lors de la version finale du projet. Par ailleurs, il rappelle que son combat en faveur de cet article était de pouvoir prendre en compte la question de la double nationalité des maliens établis à l’extérieur dont il avait recommandé qu’une fois que le président de la république avait été élu, celui-ci devrait renoncer à sa nationalité non malienne mais pas avant l’élection présidentielle. Aussi, M Haïdara déplore la non prise en compte de quelques recommandations issues des assises nationales qui consistaient entre autres, la possibilité de participation des maliens établis à l’extérieur d’intégrer à l’assemblée nationale. Toutefois, il invite tous les démembrements du Conseil national de la diaspora à continuer le combat pour la modification dudit article par voie juridique et ce, après le référendum prévu pour le 18 juin prochain. Rappelons que le CSDM a été créé en 2015 et compte actuellement 52 pays membres, et l’un de ses objectifs est de défendre les droits et intérêts des maliens établis à l’extérieur.

Yacouba COULIBALY

