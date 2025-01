Ahmad N’Dounga, un très proche de l’imam Mahmoud Dicko et chargé de communication de la coordination des mouvements et associations qui le soutient, a été empêché par la police des frontières de l’aéroport de Bamako de voyager.

Le passeport du jeune Ahmad N’Dounga, qui est resté fidèle à l’ex-autorité morale du mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques, a été saisi par la police des frontières visiblement sur ordre des autorités maliennes. Ce qui l’empêche désormais de quitter le pays. Les raisons de la saisine des documents de voyage de ce proche de l’imam Dicko restent pour l’instant un mystère. Après l’abrogation de son décret de nomination à la primature par l’actuel premier ministre, ministre de l’administration territoriale, le général de Division Abdoulaye Maïga, Ahmad N’Dounga est désormais dans le collimateur des autorités de la transition malienne à cause certainement de son soutien à l’imam Dicko.

Maintenant, les rumeurs d’un probable retour de l’imam de Badalabougou dans la capitale malienne prennent de l’ampleur.

Selon plusieurs de ces proches, Mahmoud Dicko, en séjour prolongé dans la capitale Algérienne, fera son retour à Bamako après plus d’un an . Les différents mouvements et associations qui soutiennent les idéaux de cet imam à couteaux-tirés avec les autorités militaires maliennes multiplient les messages sur les réseaux sociaux et dans les médias, appelant ses partisans à sortir massivement le 14 février pour l’accueillir.

Le retour de l’imam Mahmoud Dicko est vu d’un mauvais œil par les autorités maliennes en raison de son rapprochement avec le sommet du pouvoir Algérien. Une brouille diplomatique oppose Bamako et Alger depuis la décision du Président de la transition de nationaliser l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Bamako accuse Alger d’accueillir sur son sol « des personnalités hostiles à la transition » et « des représentants des groupes armés ex-signataires de l’accord ».

