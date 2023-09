Agetier : 13 agents en chômage temporaire.

L’Agetier est-elle frappée par une crise financière ? Les évènements actuels au sein de cette structure tendent à le préciser. En effet l’assemblée générale des actionnaires lors de sa session ordinaire du 03 janvier 2023 a eu à prendre certaines mesures. Ces mesures s’expliquent par le fait que depuis quelques années, l’Agetier fait face à une situation de trésorerie difficile qui elle-même est consécutive à la crise multidimensionnelle qui s’est emparée du pays (situation sécuritaire dégradée, un embargo économique de la CEDEAO, la pandémie de la maladie à corona virus etc…Ce qui du reste a provoqué l’arrêt de tout investissement.

C’est ainsi que pour des raisons dues aux difficultés économiques et financières que l’assemblée générale des dix actionnaires de l’Ajetier que sont : la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) , l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), l’Association des Municipalités du Mali (AMM), la Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT), le Secrétariat de Concertation des Organisation Non Gouvernementales Maliennes (SECO-ONG), l’Office du Niger, les Exploitants Agricoles de l’Office du Niger, le Conseil de Concertation et d’Appui aux ONG au MALI (CCA-ONG), l’Office de la Haute Vallée du Niger(OHVN) et la Coordination des Associations et ONG Féminine (CAFO) se sont réunies en session ordinaire le 03 Janvier 2023, dans le seul objectif de maitriser les charges de fonctionnement de l’Agétier. Comme il est de coutume au sein de l’établissement que l’assemblée générale prend les décisions, l’exécution et l’application reviennent au directeur général. En effet depuis quelques années l’Agetier est confrontée à une situation de trésorerie due à la crise multidimensionnelle que connait notre pays et ayant pour conséquence l’arrêt des activités du secteur. C’est ainsi que pour ne pas compromettre définitivement l’avenir de l’institution et conformément aux dispositions pertinentes de la délibération de l’Assemblée Générale de l’Agetier lors de sa session ordinaire du 11 janvier 2023, un redimensionnement des effectifs des travailleurs a été envisagé. C’est pour cela que 13 agents ont été mis en chômage temporaire de trois mois à compter du 1er Septembre 2023. Cette prise de décision a provoqué une vive opposition de certains travailleurs de l’Agetier dirigée contre le Directeur général. Il est notamment pris à partie pour licenciements abusifs d’agents et règlements de comptes personnels. Face à ces accusations le directeur général monsieur Zana Coulibaly a tenu une conférence de presse dans les locaux de l’Agetier le vendredi 08 Septembre 2023 pour donner d’amples explications aux hommes de presse.

Avant d’aborder le thème de la conférence de presse, le Directeur Général de l’Association pour la Gestion et l’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux (AGETIER), monsieur Zana Coulibaly a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires suite à l’attaque du bateau Tombouctou et du camp militaire de Bamba. Les propos du directeur ont été centrés autour de certaines précisions : L’Agetier est une structure associative de droit privé créée en 2001 et dont le rôle repose sur le souci du gouvernement visant à lutter contre la lourdeur et la lenteur qui freinent la mobilisation de ressources disponibles. Les décisions de l’Agetier sont prises par délibération en assemblée générale de ses membres. Pour ce qui est de son combat, il dira que le seul qui vaille pour lui, c’est : relever les défis économiques de l’agence afin que les personnes mises au chômage temporaire puissent rejoindre leurs postes. Il ajoutera donc qu’il n’est animé par aucune animosité dirigée contre qui que ce soit et que tous les propos malveillants qu’il entend par-ci et par-là ne visent qu’à le discréditer. Il a donc précisé que la mise en chômage temporaire de trois mois a suivi la procédure légale. Preuve de cette légalité les correspondances en date des 22 mai 2023 et 31 mai 2023 échangées entre les deux directeurs : celle de l’Agetier et celle du directeur régional du travail de Ségou. Malgré l’avis favorable du directeur régional du travail ce dernier n’a pas manqué de rappeler que conformément à l’article L.35 nouvellement modifié du code du travail prévoit que l’Agétier ne pourra recourir pendant cette période et en aucune façon, à l’embauche de nouveaux travailleurs ou à l’exécution d’heures supplémentaires . A titre de rappel le directeur de l’Agetier a rappelé que malgré la prise de la décision de mise en chômage temporaire, la décision n’a pas été appliquée automatiquement parce qu’il fallait compter toujours sur d’éventuel financement. Et comme cela ne s’est pas produit la décision de mise en chômage temporaire de 13 agents a été mise en exécution le 1er Septembre 2023. Le directeur dira qu’une fois que les conditions financières seront améliorées durant les trois mois le personnel visé par ladite mesure va réintégrer le système. Le secrétaire général du syndicat de l’Agetier qui est du Synapro dira qu’ils ont même interpelé l’UNTM à travers son secrétaire général Yacouba Katilé afin qu’il intervienne auprès du ministre des finances pour le paiement des honoraires de l’agence en souffrance. Surtout que l’Etat doit à l’Agetier un montant de plus d’un milliard de FCFA au titre d’impayés. Le paiement de ces honoraires permettra donc de sauver des emplois.

Abdoulaye YERELE

