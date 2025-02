Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Ag Attaher, plus connu sous le nom de Nasser Ansary, est l’Amanokal de la tribu Kel Ansar. Issu d’une lignée prestigieuse, il représente l’une des grandes chefferies traditionnelles du Mali. La famille Ansar, la sienne, exerce la chefferie des Kel Ansar depuis plus d’un siècle et dix ans.

Un parcours professionnel distingué

Inspecteur des douanes depuis 2008, Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed a su conjuguer son expertise administrative avec un engagement profond pour la paix et la réconciliation nationale. Il occupe aujourd’hui plusieurs responsabilités de haut niveau. Membre du Conseil national de Transition depuis 2020, il occupe à ce titre la vice-présidence du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA) au titre du Mali, Membre consultatif du Barreau pénal international

Un acteur clé de la paix et du vivre-ensemble

Fortement investi dans la stabilisation du Mali, l’Amenokal a initié et organisé plusieurs rencontres et forums majeurs pour la paix et la cohésion sociale, parmi lesquels on peut citer : la rencontre de Gargando, un moment historique où le drapeau du Mali a été hissé, symbolisant l’unité nationale et l’attachement aux institutions républicaines ; la rencontre de Goundam ; la Caravane pour la paix ; la rencontre de Tombouctou ; la rencontre de Zarho ; la rencontre de Bamako, en collaboration avec les chefferies traditionnelles sous la présidence du Chef de l’État ; la rencontre d’engagement patriotique, présidée par le Ministre de la Réconciliation ; la rencontre au camp de Mberra ; la rencontre à la Mecque en Arabie Saoudite ; le Forum des jeunes leaders pour la paix, destiné à vulgariser la nouvelle Constitution du Mali.

Il a également joué un rôle déterminant en tant que membre de la Commission de révision constitutionnelle et du Comité chargé de l’organisation du Dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation.

Distinctions et reconnaissances

Son engagement inlassable pour la paix et le développement lui a valu plusieurs distinctions honorifiques, dont : le Trophée du Professeur Dioncounda Traoré pour la paix ; la Médaille du Mérite national ; le grade d’Officier de l’Ordre national ; la Médaille d’honneur de l’administration du territoire

Un leadership au service du Mali

À travers son rôle de chef traditionnel et ses responsabilités institutionnelles, Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser Ansary incarne un leadership équilibré, ancré dans la préservation des valeurs ancestrales tout en étant résolument tourné vers la modernité et la stabilité du Mali. Son action continue à renforcer l’unité nationale et le dialogue intercommunautaire, contribuant ainsi à un avenir de paix et de développement durable pour le pays.

